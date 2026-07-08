Francuska i Indija žele postati AI supersile: Kako se Macron i Modi dodvoravaju šefovima tech divova

Francuski predsjednik Emmanuel Macron i indijski premijer Narendra Modi predvode ofenzive šarmiranja da bi se dodvorili izvršnim direktorima tehnoloških tvrtki

Emmanuel Macron i Narendra Modi ističu se po tome među državama koje se trude razviti podatkovne centre i ekosustave potrebne za pokretanje tehnologije, a cilj im je osigurati ulaganja i velike infrastrukturne projekte umjetne inteligencije. Francuski predsjednik ugostio je šefove kompanija koje razvijaju AI na samitu G7 u lipnju i osobno uvjerio šefa SoftBanka Masayoshija Sona na ulaganje desetaka milijardi američkih dolara u AI podatkovne centre u državi na čijem je čelu.

Glavni izvršni direktor Amazona Andy Jassy pozdravio je rekordnih 48 milijardi američkih dolara ulaganja, koliko će ta tvrtka investirati u Indiju. Od tog je iznosa za AI i infrastrukturu u računalnom oblaku predviđena 21 milijarda dolara. Modi je prošle godine upoznao glavnog izvršnog direktora Microsofta Satyu Nadellu, a prvi čovjek Googlea Sundar Pichai i Intelov šef Lip-Bu Tan obvezali su se pomoći u razvoju indijskog ekosustava umjetne inteligencije. U svibnju je SoftBank najavio planove za izgradnju 3,1 gigavata podatkovnih centara s umjetnom inteligencijom u Francuskoj do 2031. godine, kao dio programa vrijednog 75 milijardi eura za uvođenje kapaciteta podatkovnih centara s umjetnom inteligencijom od pet gigavata. Macronov glavni adut bio je francuski energetski kapacitet jer ta država dobiva veliku količinu svoje električne energije iz nuklearnih elektrana, a obvezao se osigurati projektima SoftBanka tri umjesto dva gigavata. Otprilike u isto vrijeme Macron je pozvao tehnološke šefove na pridruživanje radnom ručku sa svjetskim čelnicima, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa, na konferenciji G7. Među njima su bili Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) i Demis Hassabis (Google DeepMind). Izvršni direktor Mistrala Arthur Mensch, izvršni direktor kanadskog Coherea Aidan Gomez, Uljan Shark iz talijanske tvrtke Domyn, Victor Riparbelli iz britanskog AI scaleupa Synthesia i Robin Rombach iz njemačkog Black Forest Labsa također su bili prisutni.