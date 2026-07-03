Indija upozorava WhatsApp: Nova značajka mogla bi potaknuti val prijevara online

Nova značajka mogla bi značajno povećati učestalost prijevara online, phishinga, digitalnih prijevara s uhićenjima i napada lažnim predstavljanjem

WhatsApp je započeo s uvođenjem rezervacija korisničkih imena uoči šireg lansiranja, planiranog kasnije ove godine. Ova značajka - koja bi trebala omogućiti pronalaženje i slanje poruka sugovornicama i sugovornicima putem korisničkog imena umjesto telefonskog broja - već izaziva zabrinutost zbog lažnog predstavljanja, privlačeći pozornost sigurnosnih stručnjaka i regulatora u Indiji, najvećem tržištu aplikacije, s više od 500 milijuna korisnika. Uvođenje označava promjenu u načinu na koji se ljudi identificiraju na WhatsAppu. U ranom testiranju TechCrunch je otkrio kako su korisnička imena koja nalikuju istaknutim političarima, slavnim osobama, poslovnim osobama i javnim institucijama još bila dostupna za rezervaciju. S druge strane, osnivač Binancea Changpeng Zhao objavio je na X-u kako ne može rezervirati cz_binance, korisničko ime koji već koristi na toj platformi.

Rizik lažnog predstavljanja Na pitanje o tome kako štiti od lažnog predstavljanja, Meta Platforms je odgovorila kako rezervira korisnička imena za javne osobe, vladine subjekte i pojedine varijacije tih imena, kako bi ih samo legitimni vlasnik mogao zatražiti. Nisu objasnili kako odlučuje koja će slična korisnička imena biti proaktivno rezervirana, a koja ne. Regulatorne agencije u Indiji već su iskazale zabrinutost. Ministarstvo elektronike i informacijske tehnologije izjavilo je kako bi značajka mogla 'značajno povećati učestalost prijevara online, phishinga, digitalnih prijevara s uhićenjima i napada lažnim predstavljanjem', omogućujući zlonamjernim osobama kontaktiranje korisnika bez otkrivanja njihovih telefonskih brojeva. Ministarstvo je također upozorilo kako bi korisnička imena mogla olakšati lažno predstavljanje 'pojedinaca, javnih tijela, financijskih institucija i vladinih agencija', dopuštajući korisnička imena koja blisko nalikuju imenima stvarnih ljudi ili organizacija. Zatražilo je od WhatsAppa objašnjenje zašto ne bi trebali pokrenuti regulatorne mjere prema indijskim IT zakonima i zatražilo od tvrtke neka ne uvodi značajku prije završetka konzultacija. Ta je intervencija izazvala protivljenje skupine za digitalna prava Internet Freedom Foundation (IFF) sa sjedištem u New Delhiju, koja je rekla kako indijskim vlastima nedostaje jasna pravna osnova za takvo postupanje i kako bi mogla dati izvršnoj vlasti široke ovlasti za diktiranje dizajna proizvoda.