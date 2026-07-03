Indija upozorava WhatsApp: Nova značajka mogla bi potaknuti val prijevara online

Nova značajka mogla bi značajno povećati učestalost prijevara online, phishinga, digitalnih prijevara s uhićenjima i napada lažnim predstavljanjem
WhatsApp je započeo s uvođenjem rezervacija korisničkih imena uoči šireg lansiranja, planiranog kasnije ove godine.
Ova značajka - koja bi trebala omogućiti pronalaženje i slanje poruka sugovornicama i sugovornicima putem korisničkog imena umjesto telefonskog broja - već izaziva zabrinutost zbog lažnog predstavljanja, privlačeći pozornost sigurnosnih stručnjaka i regulatora u Indiji, najvećem tržištu aplikacije, s više od 500 milijuna korisnika.
Uvođenje označava promjenu u načinu na koji se ljudi identificiraju na WhatsAppu. U ranom testiranju TechCrunch je otkrio kako su korisnička imena koja nalikuju istaknutim političarima, slavnim osobama, poslovnim osobama i javnim institucijama još bila dostupna za rezervaciju.
S druge strane, osnivač Binancea Changpeng Zhao objavio je na X-u kako ne može rezervirati cz_binance, korisničko ime koji već koristi na toj platformi.
Rizik lažnog predstavljanja
Na pitanje o tome kako štiti od lažnog predstavljanja, Meta Platforms je odgovorila kako rezervira korisnička imena za javne osobe, vladine subjekte i pojedine varijacije tih imena, kako bi ih samo legitimni vlasnik mogao zatražiti. Nisu objasnili kako odlučuje koja će slična korisnička imena biti proaktivno rezervirana, a koja ne. Regulatorne agencije u Indiji već su iskazale zabrinutost.
Ministarstvo elektronike i informacijske tehnologije izjavilo je kako bi značajka mogla 'značajno povećati učestalost prijevara online, phishinga, digitalnih prijevara s uhićenjima i napada lažnim predstavljanjem', omogućujući zlonamjernim osobama kontaktiranje korisnika bez otkrivanja njihovih telefonskih brojeva.
Ministarstvo je također upozorilo kako bi korisnička imena mogla olakšati lažno predstavljanje 'pojedinaca, javnih tijela, financijskih institucija i vladinih agencija', dopuštajući korisnička imena koja blisko nalikuju imenima stvarnih ljudi ili organizacija.
Zatražilo je od WhatsAppa objašnjenje zašto ne bi trebali pokrenuti regulatorne mjere prema indijskim IT zakonima i zatražilo od tvrtke neka ne uvodi značajku prije završetka konzultacija.
Ta je intervencija izazvala protivljenje skupine za digitalna prava Internet Freedom Foundation (IFF) sa sjedištem u New Delhiju, koja je rekla kako indijskim vlastima nedostaje jasna pravna osnova za takvo postupanje i kako bi mogla dati izvršnoj vlasti široke ovlasti za diktiranje dizajna proizvoda.
Korisnička imena neće biti univerzalna
Korisnička imena smanjuju potrebu za dijeljenjem telefonskih brojeva, što korisnike može izložiti napadima zamjene SIM kartica, phishingu i preuzimanju računa. Ipak, slična korisnička imena i dalje predstavljaju priliku za lažno predstavljanje. Stoga je uputno odabrati korisničko ime koje nije lako pogoditi, kako bi napadačima bilo teže pronaći vas, slati vam neželjene poruke ili poštu.
I u WhatsAppu priznaju kako korisnička imena neće biti univerzalna. U često postavljanim pitanjima tvrtka je rekla kako bi većina korisnika trebala odabrati korisničko ime jedinstveno za WhatsApp.
Međutim, također omogućuje korisnicima preuzimanje njihovih postojećih korisničkih imena na Instagramu ili Facebooku povezivanjem svojih računa, tvrdeći kako ta opcija treba pomoći kreatorima, tvrtkama i organizacijama pri održavanju dosljedan identitet na svim Metinim platformama, uz istovremeno smanjivanje prilika za lažno predstavljanje.
Mozilla Foundation ocijenila je kako će uvođenje korisničkih imena vjerojatno donijeti nove kompromise. Smatraju kako će povećane prijevare i lažno predstavljanje biti potencijalno veliki problem, ali upozoravaju i na šire pitanje interoperabilnosti.