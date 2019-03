Indija oborila vlastiti satelit i postala svemirska velesila. No posljedice mogu biti katastrofalne

Dok Indijci slave uspješnu operaciju kaja ih je svrstala uz bok Amerikanaca, Rusa i Kineza, stručnjaci upozoravaju da se utrka u naoružavanju sve više seli u svemir, kao i da uništavanje satelita u Zemljinoj orbiti prijeti svemirskim zagađenjem nezapamćenih razmjera. Ugrožene su i komunikacije i ljudi.

Epski poduhvat za neke, indijski ASAT test novi je korak prema mogućem svemirskom ratovanju. Povećan je i rizik od ekološkog zagađenja Zemljine orbite. Naime, iza uništenog satelita ostale su krhotine koje sada lebde svemirom. Ti komadi mogu udariti i oštetiti druge svemirske letjelice.

U opasnosti su sateliti, ali i posada svemirske stanice

U opasnosti nisu samo skupocjeni sateliti nego i posada Međunarodne svemirske stanice u kojoj trenutno boravi šestero ljudi. ISS se nalazi otprilike 400 km iznad Zemlje, stotinjak kilometara iznad uništenog satelita. To je velika udaljenost no opasnost da neki ostaci dolutaju do svemirske stanice ipak postoji. To više što bi dva astronauta u petak trebala izaći iz stanice kako bi nadogradili baterije orbitirajućeg laboratorija.