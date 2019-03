Ovaj mali helikopter iz NASA-e krenut će u istraživanje Marsa

NASA svoj minijaturni Mars Copter planira koristiti kao 'pogled iz zraka' za rovere koji će istraživati tlo Crvenog planeta

Kada NASA-in Mars rover sleti na površinu Crvenog planeta 2020., on će ispustiti neobični teret - minijaturni helikopter posebno napravljen da leti marsovskim nebom. Ovaj autonomni robot napravljen je da izdrži nemilosrdne uvjete na Marsu, što znači da može letjeti i pri temperaturi od -75 celzijevih stupnjeva.

Agencija je još prošle godine najavila da na Mars planira poslati autonomnu letjelicu, no do danas nije prikazala kako će ona zapravo izgledati. Izgradnja helikoptera koji može preživjeti opasne uvjete Marsa, uključujući niske temperature i vrlo rijetku atmosferu, bila je velik izazov, no NASA je ipak uspjela.