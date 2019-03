Tehnologije u oblacima mijenjaju način na koji razmišljamo i komuniciramo sa svijetom

Ovogodišnja, 13. konferencija Oracle Technology Day for Business, održana je pod prikladnim motom 'Your Future Runs on Cloud' i okupila je više od 300 stručnjaka iz zemlje i svijeta.

Oracle, jedan od vodećih svjetskih proizvođača poslovnog softvera i hardvera, održao je danas u zagrebačkom Plaza Event Centru 13. konferenciju Oracle Technology Day for Business. Više od 300 stručnjaka iz zemlje i svijeta ponudilo je svoja rješenja i odgovore na izazovne zahtjeve kada je riječ o inovacijama i zbivanjima na globalnoj, regionalnoj i domaćoj IT sceni.

Osmišljena kako bi se sudionicima omogućilo istraživanje novih tehnologija u oblaku i uvid u najbolje prakse te uspješne studije slučaja, ovogodišnja konferencija održana je pod prikladnim motom 'Your Future Runs on Cloud'. Cloud tehnologije mijenjaju način na koji razmišljamo 'Ovo je razdoblje izvanrednih mogućnosti. Cloud tehnologije mijenjaju način na koji razmišljamo i komuniciramo sa svijetom oko nas, a prilike koje su predstavljene u oblaku pružaju tvrtkama temelje za stvaranje novih, revolucionarnih inovacija i cijele industrije, Roman Biller, voditelj prodaje Oracleove tehnologije za Središnju i Istočnu Europu. 'Tržištu smo isporučili nevjerojatnu količinu inovacija i vidimo porast kupaca u cijelom našem cloudu, posebice Oracle Autonomous Cloudu. Vjerujemo da će autonomne tehnologije u potpunosti preoblikovati pristup IT industriji.'