NASA traži pomoć: Imate li ideju kako riješiti astronaute smeća?

Američka svemirska agencija NASA traži ideje kako se riješiti tona i tona smeća koje će iza sebe ostaviti astronauti u budućim svemirskim misijama

Uvjeti koje sustavi sažimanja i obrade otpada (Trash Compaction and Processing Systems, TCPS) trebaju zadovoljavati navedeni su u dokumentu objavljenom putem programa Next Space Technologies for Exploration Partnerships (NextSTEP).