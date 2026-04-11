pogranične regije

Primirje na snazi, Rusija: Ukrajinci su napali Kursk i Belgorod

I.V./Hina

11.04.2026 u 22:50

Ilustracija
Izvor: Profimedia / Autor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia
Guverneri dviju ruskih pograničnih regija izjavili su u subotu da su ukrajinski dronovi napali ciljeve u Kurskoj i Belgorodskoj oblasti, ozlijedivši pet osoba

Napadi su prijavljeni nakon što je 32-satno primirje za pravoslavni Uskrs stupilo na snagu u 16 sati po moskovskom vremenu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je primirje u četvrtak, a njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski rekao je da će ga poštovati.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća o vojnim aktivnostima.

Zelenski nije spomenuo navodna kršenja primirja u svom večernjem videoobraćanju, Ponovio je da će se Ukrajina pridržavati primirja i poželio da ono bude dulje na snazi.

"Bilo bi dobro da se primirje nastavi i nakon ovoga", rekao je Zelenski.

"Dali smo ovaj prijedlog Rusiji i ako Rusija ponovno odabere rat umjesto mira, to će svijetu, a posebno Sjedinjenim Državama, pokazati tko što zaista želi."

Aleksandar Kinštejn, guverner Kurske regije, napisao je na državnoj aplikaciji za razmjenu poruka MAX da je ukrajinski dron udario u benzinsku postaju u gradu Lgovu, ozlijedivši tri osobe, uključujući dijete.

On je rekao da se napad dogodio nakon početka primirja.

U susjednoj Belgorodskoj regiji, guverner Vjačeslav Gladkov rekao je da su dvije osobe ozlijeđene u ukrajinskim napadima dronovima.

Gladkov je objavio na Telegramu da su muškarac i žena ozlijeđeni u napadima u Šebekinu i Grajvoronu, dva mala grada odmah unutar granice. Također je rekao da su ukrajinske snage granatirale Šebekino, oštetivši kuće i druge zgrade.

Nije naveo točno vrijeme kada su se incidenti dogodili, ali njegova se objava pojavila nakon što je primirje stupilo na snagu.

međunarodna tjeralica

Od Pavleka još ni traga ni glasa: 'Jasno je koje će države birati'
pregovori s sad-om

Teheran otkrio karte: Ovo su naši uvjeti za dogovor
uoči izbora

Vučić: Ne znam što će sutra biti s Viktorom, ali znam da sam mu zahvalan

najpopularnije

Još vijesti