Primirje na snazi, Rusija: Ukrajinci su napali Kursk i Belgorod

Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je primirje u četvrtak, a njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski rekao je da će ga poštovati.

Napadi su prijavljeni nakon što je 32-satno primirje za pravoslavni Uskrs stupilo na snagu u 16 sati po moskovskom vremenu.

Zelenski nije spomenuo navodna kršenja primirja u svom večernjem videoobraćanju, Ponovio je da će se Ukrajina pridržavati primirja i poželio da ono bude dulje na snazi.

"Bilo bi dobro da se primirje nastavi i nakon ovoga", rekao je Zelenski.

"Dali smo ovaj prijedlog Rusiji i ako Rusija ponovno odabere rat umjesto mira, to će svijetu, a posebno Sjedinjenim Državama, pokazati tko što zaista želi."

Aleksandar Kinštejn, guverner Kurske regije, napisao je na državnoj aplikaciji za razmjenu poruka MAX da je ukrajinski dron udario u benzinsku postaju u gradu Lgovu, ozlijedivši tri osobe, uključujući dijete.

On je rekao da se napad dogodio nakon početka primirja.

U susjednoj Belgorodskoj regiji, guverner Vjačeslav Gladkov rekao je da su dvije osobe ozlijeđene u ukrajinskim napadima dronovima.

Gladkov je objavio na Telegramu da su muškarac i žena ozlijeđeni u napadima u Šebekinu i Grajvoronu, dva mala grada odmah unutar granice. Također je rekao da su ukrajinske snage granatirale Šebekino, oštetivši kuće i druge zgrade.

Nije naveo točno vrijeme kada su se incidenti dogodili, ali njegova se objava pojavila nakon što je primirje stupilo na snagu.