Indie hit Dave the Diver dolazi na mobilne uređaje

Službeni datum izlaska nije preciziran, no autori naglašavaju da će naslov na App Store i Play Store stići tijekom kolovoza ove godine
Jedan od najvećih indie gejming hitova 2023. godine, Dave the Diver dolazi na mobilne uređaje. Dave the Diver će nakon mobilne premijere u Kini prošle godine na iOS i Android doći ovog kolovoza. Igra izgleda kao adaptacija izvorne igre, uz nekoliko 'podrezanih' značajki optimiziranih za mobilni gejming.
Dave the Diver je, podsjetimo, bizarna i zarazna igra koja kombinira podvodno istraživanje s roguelite mehanikama i vođenjem sushi restorana. Igrači tijekom dana istražuju podvodni svijet, sakupljaju resurse za nadogradnje i sastojke za restoran.
Tijekom noći igra se fokusira na menadžment restorana, uključujući zapošljavanje osoblja, dizajniranje novih recepata te, naravno, vođenja uspješnog lokala na obali mora.
Oba aspekta igre se međusobno nadovezuju. Ako ulovite veliku podvodnu neman, dobit ćete nove sastojke za meni dok igra diže atmosferu brojnim zabavnim likovima i neobičnom pričom. Najveći problem kod mobilne verzije videoigre mogao bi biti medij na kojem se igra reproducira - da biste bili dobri u Dave the Diveru, morate imati visoku preciznost, a komande na ekranu tu baš i ne pomažu, što znači da ne bi bilo loše nabaviti kontroler koji se uređaj spaja Bluetoothom.