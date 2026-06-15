Indie hit Dave the Diver dolazi na mobilne uređaje

Jedan od najvećih indie gejming hitova 2023. godine, Dave the Diver dolazi na mobilne uređaje. Dave the Diver će nakon mobilne premijere u Kini prošle godine na iOS i Android doći ovog kolovoza. Igra izgleda kao adaptacija izvorne igre, uz nekoliko 'podrezanih' značajki optimiziranih za mobilni gejming.

Dave the Diver je, podsjetimo, bizarna i zarazna igra koja kombinira podvodno istraživanje s roguelite mehanikama i vođenjem sushi restorana. Igrači tijekom dana istražuju podvodni svijet, sakupljaju resurse za nadogradnje i sastojke za restoran.