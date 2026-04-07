Hrvatska u elitnom društvu: Europske tvrtke razvijaju tehnologije za 'vojnika budućnosti'

L. Š.

07.04.2026 u 12:15

Lodestar II Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Alfatec Group
U Zagrebu je održan jedan od ključnih sastanaka međunarodnog konzorcija uključenog u europski obrambeni projekt LODESTAR II, koji se financira iz Europskog obrambenog fonda. Projekt je usmjeren na razvoj naprednih tehnologija za tzv. vojnika budućnosti, s naglaskom na povećanje situacijske svjesnosti i operativne učinkovitosti na terenu. U projektu sudjeluje i hrvatska tvrtka Alfatec Group

LODESTAR II razvija prototipove sustava koji integriraju umjetnu inteligenciju i proširenu stvarnost u operativne vojne aplikacije. Proširena stvarnost pritom se koristi za prikaz ključnih informacija u stvarnom vremenu – od položaja vlastitih i savezničkih snaga do identifikacije prijetnji i navigacijskih podataka – izravno u vidnom polju vojnika, bez potrebe za odvajanjem pogleda s okoline.

Takav pristup omogućuje brže donošenje odluka i veću preciznost djelovanja, budući da vojnici u svakom trenutku imaju pristup relevantnim informacijama koje su ranije bile raspoređene kroz više odvojenih sustava. Sustav koji se razvija nije pojedinačan uređaj, već integrirana platforma koja povezuje različite komponente – od vizualnih i audio sustava, preko procesorskih i komunikacijskih jedinica, do senzora i optičkih rješenja, uz povezivanje s besposadnim sustavima.

Projekt je trenutačno na srednjoj razini tehnološke spremnosti (TRL 5), a cilj je do 2028. dosegnuti razinu TRL 7, što podrazumijeva funkcionalne prototipove spremne za testiranje u realnim operativnim uvjetima.

Uz hrvatskog partnera, u konzorciju sudjeluju organizacije iz više europskih zemalja, uključujući Nizozemsku, Francusku, Litvu, Španjolsku, Norvešku i Belgiju. Cilj je razviti rješenja koja bi mogla postati dio budućih standarda europskih obrambenih sustava.

Alfatec Group u projektu sudjeluje u razvoju i integraciji ključnih tehnoloških komponenti, s naglaskom na ICT arhitekture, obradu podataka i primjenu umjetne inteligencije. Posebno se radi na razvoju naprednih AI sustava koji omogućuju kontekstualno razumijevanje situacije i donošenje odluka u stvarnom vremenu.

Direktor tvrtke Marko Kornfeld istaknuo je da je riječ o nastavku dugogodišnjeg rada na sustavima koji omogućuju donošenje odluka temeljenih na podacima, pri čemu brzina i točnost informacija imaju ključnu ulogu u operativnoj učinkovitosti.

