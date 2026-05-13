Zagreb ovo ljeto postaje središte europske deep tech scene

Ovogodišnje izdanje okupit će više od 500 sudionika iz cijele Europe, uključujući više od 80 startupa i tehnoloških poduzeća iz srednje i istočne Europe te više od 30 europskih fondova rizičnog kapitala i investitora. Uz spomenutu podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te Svjetske banke, važnost konferencije u ovim izazovnim trenucima prepoznale su i ostale vodeće europske institucije poput European Innovation Council (EIC), European Investment Bank (EIB) i European Investment Fund (EIF).

U trenutku kada Europa intenzivno ulaže u razvoj deep tech tehnologija kao temelja budućeg gospodarskog rasta i tehnološke neovisnosti, Hrvatska ima priliku pozicionirati se kao važno regionalno središte inovacija. Upravo je to jedan od ciljeva konferencije Liftoff - predstaviti domaći talent, znanstvenu izvrsnost i rastući startup ekosustav međunarodnoj publici.

Predstavnici upravo tih institucija će na Liftoffu predstaviti planove i strategije vezane uz budućnost europske inovacijske politike, kao i ulogu srednje i istočne Europe, uključujući Hrvatske, u razvoju novih tehnologija i konkurentnog gospodarstva. Među potvrđenim govornicima nalaze se potpredsjednik EIB-a Marko Primorac, predsjednik uprave EIC-a Michiel Scheffer te Stefan Drüssler, glavnog operativnog direktora vodećeg europskog startup inkubatora UnternehmerTUM.

Tijekom dvodnevnog programa sudionike očekuju predavanja, paneli i intenzivno umrežavanje s vodećim europskim investitorima. Među fondovima koji dolaze u Zagreb su Xista Ventures, Emerald Ventures, EBRD VC, AYMO Ventures, Gapminder te brojni drugi. Poseban dio programa bit će Nuqleus Demo Day, na kojem će se predstaviti najperspektivniji startupi iz Nuqleusovog programa Startup Builder, pružajući im priliku za povezivanje s investitorima i partnerima.

'Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih s ponosom podupire organizaciju ove važne konferencije kroz projekt DIGIT, u suradnji sa Svjetskom bankom. Program Nuqleus Inovacijskog centra Nikola Tesla napravio je snažan iskorak u povezivanju akademske zajednice, poduzetništva i industrije te potvrđuje kako hrvatski inovacijski potencijal može biti prepoznat i konkurentan na europskoj razini. Naš cilj je graditi sustav koji potiče izvrsnost, transfer znanja i razvoj tehnologija s visokom dodanom vrijednošću, a upravo inicijative poput Liftoffa doprinose jačanju konkurentnosti gospodarstva i stvaranju prilika za mlade talentirane ljude u Hrvatskoj', izjavio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

'Nuqleus je unazad 3,5 godine postao centralna točka hrvatskog deep tech ekosustava. Ujedinili smo hrvatsku znanstvenu zajednicu, pomogli brojnim znanstvenicima u pokretanju njihovih kompanija, bili prepoznati od Financial Timesa kao jedan od najkvalitetnijih programa mentorske podrške startupima te smo izgradili “most” između znanosti i industrije. Kroz Liftoff želimo predstaviti najperspektivnije primjere hrvatskih inovacija, od znanosti preko startupa do industrije. Došao je trenutak da pokažemo ono najbolje što Hrvatska nudi, pozicioniramo Hrvatsku kao odličnu zemlju za razvoj deep tech startupova te privučemo mlade znanstvenike iz dijaspore i CEE regije da baš Hrvatsku odaberu kao odlično mjesto za rad na vrhunskim znanstvenim dostignućima i komercijalizaciju rezultata svojih istraživanja', izjavio je Matija Srbić, voditelj programa Nuqleus.

Osigurajte svoje mjesto i budite dio vodećeg deep tech događaja u regiji 30. lipnja i 1. srpnja 2026. u Zagrebu. Cjelokupan program dostupan je na službenoj web stranici događaja, a ulaznice su dostupne putem sustava Entrio.