Sve oči bile su uprte u Rusiju, a sad je konačno stigla reakcija

Trump, koji žele da ga se pamti kao mirotvorca, u više se navrata požalio da se okončanje rata u Ukrajini, najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, pokazao najtežim vanjskopolitičkim ciljem njegovog drugog mandata.

Ukrajina i njeni europski saveznici zabrinuti su da bi Trump mogao iznevjeriti Kijev, a europske sile dovesti u položaj u kojem će morati financirati razorenu Ukrajinu nakon što su ruske snage 2025. dnevno zauzimale između 12 i 17 kvadratnih kilometara zemlje.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da je ruski izaslanik Kiril Dmitrijev brifirao Putina o svom putovanju u Miami gdje se sastao s Trumpovim predstavnicima.