GoPro predstavio nove kamere s 8K videom i izmjenjivim objektivima

GoPro pokušava ponovno preuzeti vodeću poziciju na tržištu akcijskih kamera predstavljanjem nove premium linije Mission 1 , a ona uključuje modele Mission 1 , Mission 1 Pro i Mission 1 Pro ILS . Ova serija donosi značajan tehnološki skok, posebno u kvaliteti slike i performansama u slabom osvjetljenju.

Sva tri modela koriste novi 1-inčni senzor, najveći do sada u akcijskim kamerama, u kombinaciji s procesorom GP3. Time bi trebali nadmašiti dosadašnje slabosti GoPro kamera u noćnim i zahtjevnim uvjetima snimanja, u kojima su konkurenti DJI i Insta360 često imali prednost. Modeli Pro mogu snimati video u 8K rezoluciji pri 60 sličica u sekundi , a osnovni model doseže 8K pri 30 fps . Uz to, podržani su načini snimanja usporenih snimki, uključujući 4K pri 240 fps i čak 1080p pri 960 fps .

Novi senzor donosi dinamički raspon do 14 stanki, što se približava profesionalnim mirrorless kamerama, a podržava ga 10-bitni GP-Log2 način snimanja za fleksibilniju obradu boja. Fotografije dosežu rezoluciju od 50 megapiksela, uz potpune ručne kontrole, čime se akcijske kamere sve više približavaju klasičnim fotoaparatima.

Model Mission 1 Pro ILS posebno je zanimljiv profesionalcima jer koristi izmjenjive objektive na standardu Micro Four Thirds, što otvara potpuno nove mogućnosti snimanja za ovu kategoriju uređaja. Iako takva konfiguracija može uključivati dodatnu opremu poput monitora i kaveza, i dalje ostaje kompaktnija od klasičnih filmskih kamera.

Bolja stabilizacija, nova baterija

Svi modeli dolaze s poboljšanom stabilizacijom Hypersmooth i novim načinima snimanja, uključujući praćenje subjekta, podvodni način i optimizaciju za slabo osvjetljenje. Tu su i specijalizirani modovi za sport, vlogging i tzv. open gate snimanje, a ono omogućuje istovremeno korištenje vertikalnog i horizontalnog formata.

Nova baterija Enduro 2 obećava više od tri sata snimanja u 4K rezoluciji, odnosno oko sat vremena u 8K, što predstavlja značajan napredak u autonomiji. Dodatna oprema uključuje ND filtre, zaštite za objektiv, Media Mod s ugrađenim mikrofonom i priključcima, kao i bežični mikrofon sličan rješenjima kakva nudi DJI.

Cijene još nisu objavljene, ali se prednarudžbe za modele Mission 1 i Pro očekuju krajem svibnja, a verzija Pro ILS stići će kasnije ove godine, piše Wired.