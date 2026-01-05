AI više nije zvijezda, a pozornicu su oteli roboti: Provjerili smo što nas čeka na CES-u 2026.

Ako je suditi po najavama uoči otvaranja najvećega tehnološkog sajma na svijetu – CES-a u Las Vegasu, umjetna inteligencija postaje mainstream, a roboti iz sfere znanstvene fanstastike prelaze u stvarnost. Uz očitu tehnološku dominaciju Kine

CES 2026 otvara se uskoro u Las Vegasu kao još jedan tehnološki Babilon, ali s jasnim pomakom: umjesto rasprava o 'čudotvornim algoritmima', ove će godine pozornicu preuzeti roboti, dok će umjetna inteligencija uglavnom biti njihova pozadinska infrastruktura, a ne glavna zvijezda kao lani. U toj koreografiji metalnih udova, kotača i opće primjene posebno se ističe i kineska dominacija – broj i ambicije izlagača iz Kine, od potrošačke elektronike do robotike i pametnih vozila, postavljaju ih kao svojevrsni 'zadani jezik' CES‑a 2026. Na ovogodišnjem CES‑u roboti izlaze iz research labova i šarenih YouTube videa u 'ozbiljan' svijet proizvoda koji žele osvojiti domove, logističke centre, bolnice i ulice. U fokusu su kućni pomoćnici, humanoidni servisi i autonomne platforme koje AI podređuju vrlo pragmatičnoj svrsi – da nose, čiste, nadziru i komuniciraju, dok se sama umjetna inteligencija sve češće podrazumijeva kao komercijalna tehnologija, a ne futuristička bajka ili horror, ovisno o gledištu. ​

Kinezi imaju gotove proizvode, SAD i Europa prototipove i priče Kineski izlagači dolaze u Las Vegas sigurni u svoju skalabilnost i industrijsku snagu, što se vidi i u robotici i u električnim vozilima, pametnim kućnim uređajima i medicinskoj opremi. Dok američke i europske firme često dolaze s pričom i prototipom, kineske kompanije nastupaju s gotovim, serijski spremnim proizvodima i agresivnim cijenama, pa se hodnici CES‑a sve više doimaju kao katalog buduće globalne ponude u kojoj Kina diktira tempo. Ipak, nekoliko iznimno zanimljivih pretpremijerno predstavljenih proizvoda ipak govore da kvantiteta nužno ne tvori kvalitetu. Seattle Ultrasonics dolazi na CES 2026 s ultrazvučnim kuharskim nožem C-200, vjerojatno jednim od najfotogeničnijih gadgeta ovog sajma. Riječ je o nožu koji vibrira više od 40.000 puta u sekundi, smanjujući trenje pri rezu, olakšavajući prolazak kroz tvrdo povrće i koru te – prema proizvođaču – upola smanjujući potrebnu silu, a sve to u formi bežičnog, USB‑C punjivog kuhinjskog alata koji stiže u domove početkom 2026. I nije patka – uistinu nože reže krumpir kao putar, probali smo! Tvrtka je dosad tehnologiju primjenjivala u industrijskoj obradi hrane, a CES‑om želi pokazati kako se isti princip može 'spustiti' na razinu kućne kuhinje i pretvoriti pripremu obroka u svojevrsni tehnološki ritual. Prednarudžbe su već otvorene.

CES 2026. Izvor: Profimedia / Autor: Sipa USA / ddp USA / Profimedia







+8 CES 2026. Izvor: Profimedia / Autor: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

Pametna digitalna klinika za dojke Hope Valley AI na CES 2026 dolazi iz sasvim drukčije sfere – digitalnog zdravstva – i donosi koncept pametne digitalne klinike za dojke. Njihova platforma i aplikacija HOPE rade na ideji da se složeni, često neuravnoteženi medicinski podaci (različite vrste snimki, anamneze, navike i rizici) pretvore u prediktivne signale koji mogu godinama unaprijed upozoriti na povećan rizik od raka dojke ili recidiva. HOPE, kao CE‑označeni medicinski softver, potiče rutinsko samopraćenje zdravlja dojki i služi kao nadogradnja medicinskim pregledima, a ne zamjena liječniku. Na CES‑u 2026 fokus će im biti na demonstraciji kako se njihov 'digitalni preventivni pristup' može uklopiti u rad bolnica i privatnih klinika, u trenutku kada zdravstvo sve snažnije poseže za AI‑om radi ranije detekcije bolesti.

Francuski Y‑Brush već je veteran CES‑a, ali 2026. dolazi s novom generacijom soničkih četkica koje zadržavaju radikalnu ideju: oprati sve zube u 20 sekundi. Njihov sustav koristi plitku 'navlaku' oblika slova Y s 35.000 najlonskih vlakana koja istodobno obuhvaćaju sve zube u gornjoj ili donjoj čeljusti, dok sonične vibracije odrađuju posao koji klasičnim četkicama traje dvije minute. ​ Nova linija – uključujući premium modele poput Y‑Brush Ultra – cilja korisnike kojima je oralna higijena dio tehnološki optimizirane rutine, a ne dosadna obveza. Na CES‑u se očekuju demonstracije poboljšanih glava četkice i potencijalno dodatnih 'pametnih' funkcija poput senzora daha, što ih učvršćuje kao jednu od najzapaženijih dentalnih marki sajma. ​

CES 2026. Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Mušćet







+3 CES 2026. Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Mušćet

PopuMusic je u zadnjih deset godina postao sinonim za pametne instrumente s LED vodilicama, pa se i na CES‑u 2026 pozicionira kao brend koji uči sviranju 'kao Guitar Hero, ali za stvarne gitare i klavijature'. Njihovi pametni klavijature i gitare s integriranim svjetlima i AI lekcijama omogućuju početnicima da odsviraju prvu pjesmu u nekoliko minuta, bez računala ili dodatnih aplikacija. ​ Zvijezda nastupa je PartyStudio, bežični MIDI synthesizer‑zvučnik koji u jednoj kutiji spaja bežični MIDI hub, 70‑vatni zvučnik i sintesajzer sa 128 ugrađenih instrumenata, uz mogućnost povezivanja do četiri klavijature s latencijom manjom od 16 ms. PartyStudio je osmišljen za pokretne glazbenike i kućne producente koji žele 'studio bez kablova', a CES nastup dolazi nakon uspješne crowdfunding kampanje i već dobro formirane zajednice korisnika. ​

'Kralj masažnih fotelja' i modularni kreveti Korejski Ceragem širi svoj status 'kralja termalnih masažnih kreveta' predstavljanjem čitavog niza pametnih kreveta i wellness platformi koji su već osvajali CES inovacijske nagrade. Njihovi sustavi kombiniraju spinalnu termalnu masažu, toplinu, svjetlosnu i zvučnu terapiju, kao i AI‑temeljene sustave za praćenje vitalnih funkcija i personaliziranje tretmana. Na tragu Ceragem Master i Therapeutic Spa Bed platformi, koje su već bile nagrađivane, i ove godine demonstriraju modularne krevete koji se mogu nadograditi dodatnim medicinskim uređajima ili 'pametnim' uzglavljem, sve upravljivo putem tableta ili AI 'health conciergea'. Ceragem time potvrđuje status jednog od najzapaženijih brendova u segmentu kućnog zdravlja i wellnessa već uoči otvorenja sajma. ​