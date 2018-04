Google konačno mijenja zloglasni emotikon

Google je konačno pokleknuo te odlučio slijediti trendove koje su započeli Twitter, Apple i mnogi drugi - izmjenio je omraženi emotikon pištolja u nešto puno razigranije

Apple je to napravio još u 2016., Twitter prije nekoliko dana, dok se Google nećkao sve do nedavno. Pretraživački div je konačno emotikon realističnog pištolja odlučio zamijeniti nekim manje nasilnim.

Tiha promjena

Ovu promjenu je prvo zapazila Emojipedia. Google je, naime, unutar Noto Emoji mape na GitHubu kontroverzni emotikon nedavno zamijenio onim stiliziranog vodenog pištolja. Valja naglasiti da se ovi emotikoni koriste na svim Android uređajioma, što znači da ćemo ih uskoro dobiti na našim uređajima.

Promjena pištolja koji puca metka u onaj koji puca vodu bila je neminovna. Premda smo mislili da će Google napraviti skok ubrzo nakon Applea, on je to napravio tek kada su se na to odlučili doslovno svi ostali.