LIVE STREAM Rapsodija Dinama protiv Gorice! Briljantni golovi i akcije, pogledajte ih

GORICA (3-4-2-1): Šahinović - Perić, Filipović, Čabraja - Trontelj, Kavelj, Pozo, Bogojević - Pršir, Epailly - Sule.
DINAMO (4-3-3): Filipović - Galešić, Dominguez, McKenna, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Vidović.
Prijenos je na MAXSportu 1, a tekstualni prijenos i sve najzanimljivije trenutke pratite na tportalu.
70'
GOOOOOOOOL! Rapsodija Dinama u drugom poluvremenu! Bruno Goda je opalio s 20-ak metara i pogodio bliži kut za 2:5.
64'
GOOOOOOOOOL! Dame i gospodo, Miha Zajc! Što je napravio obrani Gorice... Prošao je tri igrača, okrenuo se na desnu nogu i fantastično pogodio suprotni kut. Šahinović se nije ni pomaknuo...
62'
Prilika za Dinamo! Kontra gostiju, Bakrar je tukao iskosa, ali pokraj gola.
58'
GOOOOOOOL! Fantastičan gol Dinama! Galešić je briljantno centrirao na drugu stativu, a Dion Drena Beljo sjajno zabio za 2:3.
57'
Poludjela je klupa Gorice na Strukana koji je u dva navrata propustio dati dvaput drugi žuti karton Mišiću...
54'
Prilika za Dinamo! Goda je dobro ubacio, ali Beljo tuče glavom ravno u golmana.
47'
Mišić je dobio žuti karton.
46'
Počelo je drugo poluvrijeme.
45'
Kraj prvog poluvremena.
45'
Dvije minute nadoknade.