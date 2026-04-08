I kad se otvori Hormuški tjesnac, problemi tek počinju: 'Posljedice će trajati mjesecima'

I.J./Hina

08.04.2026 u 08:50

Hormuški tjesnac
Ravnatelj Međunarodnog udruženja zračnog prijevoza (IATA), tijela koje predstavlja globalne zrakoplovne tvrtke, izjavio je u srijedu da bi čak i ako Iran ponovno otvori Hormuški tjesnac, trebali mjeseci da se oporavi opskrba mlaznim gorivom nakon poremećaja u rafinerijskim kapacitetima na Bliskom istoku.

Cijena nafte pala je ispod 100 dolara po barelu nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je pristao na dvotjedno primirje s Iranom, uvjetovano trenutnim i sigurnim ponovnim otvaranjem Hormuškog tjesnaca, kroz koji obično prolazi oko petina svjetske trgovine naftom.

Willie Walsh, generalni direktor Međunarodnog udruženja zračnog prijevoza, rekao je novinarima u Singapuru da će, iako očekuje pad cijena sirove nafte, troškovi mlaznog goriva vjerojatno ostati blago povišeni zbog utjecaja na rafinerije.

„Ako bi se ponovno otvorilo, i ostalo otvoreno, mislim da će i dalje trebati mjeseci da se vratimo na potrebnu razinu opskrbe s obzirom na poremećaje u rafinerijskim kapacitetima na Bliskom istoku, koji su ključni dio globalne opskrbe rafiniranim proizvodima, a ne samo mlaznim gorivom za druge proizvode“, rekao je Walsh.

Iranci palili američke i izraelske zastave

Zrakoplovne tvrtke diljem Azije smanjuju letove, prevoze dodatno gorivo s matičnih zračnih luka i dodaju lokacije za dopunjavanje goriva jer sukob na Bliskom istoku smanjuje opskrbu mlaznim gorivom, što dodatno povećava pritisak na industriju koja je već pogođena udvostručenjem cijena mlaznog goriva.

Pritisak je dosad bio najveći na tržištima s nižim prihodima i ovisnima o uvozu, poput Vijetnama, Mjanmara i Pakistana, nakon što su Kina i Tajland zaustavili izvoz mlaznog goriva, a Južna Koreja ga je ograničila na prošlogodišnje razine.

Hormuški tjesnac

Kad bi sirova nafta ponovno počela teći, onda bih „volio misliti“ da će Kina, kao i Južna Koreja, ponovno pokrenuti izvoz rafiniranih proizvoda, rekao je Walsh.

„Dakle, (rafinerijski) kapaciteti bit će dostupni nakon što sirova nafta počne teći, ali trebat će malo vremena, a s obzirom na to da je crack spread povećan, mislim da to potiče rafinerije da povećaju proizvodnju mlaznog goriva“, rekao je Walsh.

Crack spread se odnosi na razliku između cijene sirove nafte i rafiniranog mlaznog goriva zbog rafinerijskih marži.

UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iran i SAD dogovorili primirje, stižu reakcije iz cijelog svijeta; Trump: Zaradit ćemo velik novac

  • 09:02

    Stigla potvrda Teherana: Pregovori s SAD-om počet će u petak u Islamabadu Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu. Naglašeno je da dvotjedno primirje ne znači da je rat završen, dodajući da svaki konačni prekid neprijateljstava ovisi o ispunjenju iranskih uvjeta i finaliziranju detalja onoga što je opisalo kao "pobjedu".

  • 08:32

    Iranci u Teheranu pale zastave, Izrael reagirao Iranci su u srijedu izašli na ulice Teherana nakon objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a tijekom prosvjeda na trgu Enghelab zabilježeno je i paljenje američkih i izraelskih zastava. Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba. <<<Cijeli članak>>>

  • 08:03

    Trump: Puna i potpuna pobjeda SAD-a. Zaradit će se velik novac Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu. Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte. 'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. 'Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove', rekao je također.
Diskretna diplomatska operacija: Kako je Pakistan spasio primirje SAD-a i Irana
Netanyahu nakon objave o dvotjednom primirju: 'Podržavamo američki potez, pod jednim uvjetom'

