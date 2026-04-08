Koliko ljudi Zemlja može podnijeti? Istraživanje donosi zabrinjavajuće odgovore

Zemlja 'živi na kredit' jer ljudska je populacija postala prevelika i prezahtjevna da bi je mogla održavati na trenutačnim razinama potrošnje

Nova studija znanstvenika sa Sveučilišta Flinders u Australiji, objavljena u časopisu Environmental Research Letters, analizirala je više od dva stoljeća podataka o stanovništvu. Krajnji je zaključak da čovječanstvo već sad živi daleko iznad svojih mogućnosti i one razine koju naš planet može dugoročno podnijeti. Znanstvenici su svoje zaključke temeljili na analizi 'kapaciteta nosivosti', odnosno broju jedinki neke vrste koje mogu dugoročno preživjeti na temelju dostupnih resursa i brzine kojom se ti resursi obnavljaju.

Ljudi već godinama pomiču granice tog kapaciteta zahvaljujući brojnim tehnološkim rješenjima kojima se prevladavaju prirodna ograničenja obnavljanja resursa. To je osobito vidljivo prilikom zamjene korištenja fosilnih goriva onima iz obnovljivih izvora. No Zemlja s današnjih otprilike 8,3 milijarde stanovnika došla je do svojih granica. Profesor globalne ekologije Corey Bradshaw i njegov tim u svojoj su studiji iznijeli procjenu ljudskog kapaciteta nosivosti, temeljenu na modelima ekološkog rasta, kako bi pratili promjene u veličini populacije i stopama rasta u posljednja dva stoljeća. Kako globalno, tako i regionalno. Ističu razliku između maksimalnog kapaciteta nosivosti (teoretske, apsolutne granice, bez obzira na to koliko gladi, bolesti i rata dolaze s njom) i optimalnog kapaciteta nosivosti (održiva veličina populacije i minimalni životni standard). 'Zemlja ne može pratiti način na koji koristimo resurse. Ne može podržati čak ni današnju potražnju bez većih promjena', upozorava Bradshaw u objavi za medije i dodaje da se planet opterećuje više nego što može podnijeti.

Praški planetarij dobio prvu LED kupolu u Europi Izvor: Profimedia / Autor: Deml Ondřej / ČTK / Profimedia







Praški planetarij dobio prvu LED kupolu u Europi