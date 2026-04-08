Šef izraelske oporbe: Ovo je najveća diplomatska katastrofa u našoj povijesti

Vođa izraelske oporbe Yair Lapid oštro je prozvao premijera Benjamina Netanyahua nakon što su Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor o dvotjednom primirju
Lapid je na društvenim mrežama poručio kako Izrael nije sudjelovao u ključnim pregovorima koji se izravno tiču njegove sigurnosti.
'Ovakvu diplomatsku katastrofu nismo doživjeli u cijeloj svojoj povijesti. Izrael nije bio ni za stolom kada su se donosile odluke o pitanjima od presudne važnosti za našu nacionalnu sigurnost', napisao je.
Istaknuo je da je izraelska vojska ispunila sve zadatke, dok je društvo pokazalo visoku razinu otpornosti, ali smatra da je političko vodstvo zakazalo. Prema njegovim riječima, Netanyahu nije ostvario ciljeve koje je sam postavio te je podbacio na diplomatskom i strateškom planu.
‘Trebat će godine da se sanira šteta nastala zbog oholosti, nepažnje i izostanka jasne strategije’, dodao je Lapid.
Netanyahu: Primirje ne vrijedi za Libanon
S druge strane, Netanyahu je podržao odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o privremenoj obustavi napada na Iran, no naglasio je da se dogovor ne odnosi na Libanon.
Poručio je kako Izrael stoji uz američke napore da se spriječi Iran u razvoju nuklearnih i raketnih kapaciteta te u podršci terorističkim skupinama koje ugrožavaju SAD, Izrael i njihove regionalne saveznike.
Dodao je i da je Washington uvjerio izraelske vlasti kako ostaje predan zajedničkim ciljevima u nadolazećim pregovorima.
Iran je najavio da će se pregovori sa SAD-om nastaviti već u petak, 10. travnja, u Islamabadu, što bi moglo biti ključno za daljnji razvoj situacije na Bliskom istoku.