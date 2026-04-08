Šef izraelske oporbe: Ovo je najveća diplomatska katastrofa u našoj povijesti

Lapid je na društvenim mrežama poručio kako Izrael nije sudjelovao u ključnim pregovorima koji se izravno tiču njegove sigurnosti.

'Ovakvu diplomatsku katastrofu nismo doživjeli u cijeloj svojoj povijesti. Izrael nije bio ni za stolom kada su se donosile odluke o pitanjima od presudne važnosti za našu nacionalnu sigurnost', napisao je.

Istaknuo je da je izraelska vojska ispunila sve zadatke, dok je društvo pokazalo visoku razinu otpornosti, ali smatra da je političko vodstvo zakazalo. Prema njegovim riječima, Netanyahu nije ostvario ciljeve koje je sam postavio te je podbacio na diplomatskom i strateškom planu.