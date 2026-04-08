primirje s iranom

Šef izraelske oporbe: Ovo je najveća diplomatska katastrofa u našoj povijesti

I.V.

08.04.2026 u 07:58

Yair Lapid
Yair Lapid Izvor: EPA / Autor: AMIR COHEN / POOL
Bionic
Reading

Vođa izraelske oporbe Yair Lapid oštro je prozvao premijera Benjamina Netanyahua nakon što su Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor o dvotjednom primirju

Lapid je na društvenim mrežama poručio kako Izrael nije sudjelovao u ključnim pregovorima koji se izravno tiču njegove sigurnosti.

'Ovakvu diplomatsku katastrofu nismo doživjeli u cijeloj svojoj povijesti. Izrael nije bio ni za stolom kada su se donosile odluke o pitanjima od presudne važnosti za našu nacionalnu sigurnost', napisao je.

Istaknuo je da je izraelska vojska ispunila sve zadatke, dok je društvo pokazalo visoku razinu otpornosti, ali smatra da je političko vodstvo zakazalo. Prema njegovim riječima, Netanyahu nije ostvario ciljeve koje je sam postavio te je podbacio na diplomatskom i strateškom planu.

vezane vijesti

‘Trebat će godine da se sanira šteta nastala zbog oholosti, nepažnje i izostanka jasne strategije’, dodao je Lapid.

Netanyahu: Primirje ne vrijedi za Libanon

S druge strane, Netanyahu je podržao odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o privremenoj obustavi napada na Iran, no naglasio je da se dogovor ne odnosi na Libanon.

Poručio je kako Izrael stoji uz američke napore da se spriječi Iran u razvoju nuklearnih i raketnih kapaciteta te u podršci terorističkim skupinama koje ugrožavaju SAD, Izrael i njihove regionalne saveznike.

Dodao je i da je Washington uvjerio izraelske vlasti kako ostaje predan zajedničkim ciljevima u nadolazećim pregovorima.

Iran je najavio da će se pregovori sa SAD-om nastaviti već u petak, 10. travnja, u Islamabadu, što bi moglo biti ključno za daljnji razvoj situacije na Bliskom istoku.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iran i SAD dogovorili primirje, stižu reakcije iz cijelog svijeta; Trump: Zaradit ćemo velik novac

  • 09:02

    Stigla potvrda Teherana: Pregovori s SAD-om počet će u petak u Islamabadu Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu. Naglašeno je da dvotjedno primirje ne znači da je rat završen, dodajući da svaki konačni prekid neprijateljstava ovisi o ispunjenju iranskih uvjeta i finaliziranju detalja onoga što je opisalo kao "pobjedu".

  • 08:32

    Iranci u Teheranu pale zastave, Izrael reagirao Iranci su u srijedu izašli na ulice Teherana nakon objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a tijekom prosvjeda na trgu Enghelab zabilježeno je i paljenje američkih i izraelskih zastava. Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba. <<<Cijeli članak>>>

  • 08:03

    Trump: Puna i potpuna pobjeda SAD-a. Zaradit će se velik novac Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu. Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte. 'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. 'Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove', rekao je također.
krhki mir

RAT S IRANOM

najpopularnije

Još vijesti