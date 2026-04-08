Cijene nafte naglo pale nakon Trumpove odluke: Tržišta reagirala u sekundi

Riječ je o odluci koja je u samo nekoliko sati promijenila raspoloženje na globalnim tržištima, ali i otvorila niz novih pitanja o stabilnosti opskrbe energentima.

Trump je pritom jasno naglasio kako sporazum ovisi o jednom ključnom uvjetu - Iran mora omogućiti 'potpuno' ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Radi se o strateški najvažnijoj točki za svjetsku trgovinu naftom, kroz koju prolazi oko četvrtine ukupnog pomorskog prometa tog energenta. Gotovo potpuna blokada tog plovnog puta posljednjih dana izazvala je najveći poremećaj u modernoj povijesti naftnog tržišta.

Oštar pad cijena, ali i dalje iznad razine prije krize

Globalna referentna nafta Brent za buduće isporuke pala je za oko 16 posto, na približno 92 dolara po barelu. Američka referentna nafta WTI zabilježila je još izraženiji pad - oko 19 posto, također na razinu od oko 92 dolara.

Unatoč tome, cijene su i dalje znatno više nego prije početka sukoba krajem veljače, kada se barel kretao oko 73 dolara.

Tržište i dalje na oprezu

Iako je primirje donijelo kratkoročno olakšanje, ključna neizvjesnost ostaje. Pitanje je hoće li brodarske kompanije imati dovoljno povjerenja u sigurnost prolaza kroz Hormuški tjesnac kako bi nastavile redovite isporuke nafte, ukapljenog prirodnog plina i drugih energenata.

Fizičko tržište i dalje je pod pritiskom jer su proizvođači s Bliskog istoka već smanjili proizvodnju zbog poremećenih izvoznih ruta, što dodatno komplicira oporavak opskrbnog lanca.