Cijene nafte naglo pale nakon Trumpove odluke: Tržišta reagirala u sekundi

S.Č.

08.04.2026 u 02:12

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: Daniel Torok/White House / Zuma Press / Profimedia
Nakon dana dramatičnih geopolitičkih napetosti stigao je potez koji je odmah uzdrmao tržišta. Cijene sirove nafte naglo su pale, i to ispod psihološke granice od 100 dolara po barelu, nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio dvotjedno primirje s Iranom.

Riječ je o odluci koja je u samo nekoliko sati promijenila raspoloženje na globalnim tržištima, ali i otvorila niz novih pitanja o stabilnosti opskrbe energentima.

Trump je pritom jasno naglasio kako sporazum ovisi o jednom ključnom uvjetu - Iran mora omogućiti 'potpuno' ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Radi se o strateški najvažnijoj točki za svjetsku trgovinu naftom, kroz koju prolazi oko četvrtine ukupnog pomorskog prometa tog energenta. Gotovo potpuna blokada tog plovnog puta posljednjih dana izazvala je najveći poremećaj u modernoj povijesti naftnog tržišta.

Oštar pad cijena, ali i dalje iznad razine prije krize

Globalna referentna nafta Brent za buduće isporuke pala je za oko 16 posto, na približno 92 dolara po barelu. Američka referentna nafta WTI zabilježila je još izraženiji pad - oko 19 posto, također na razinu od oko 92 dolara.

Unatoč tome, cijene su i dalje znatno više nego prije početka sukoba krajem veljače, kada se barel kretao oko 73 dolara.

Tržište i dalje na oprezu

Iako je primirje donijelo kratkoročno olakšanje, ključna neizvjesnost ostaje. Pitanje je hoće li brodarske kompanije imati dovoljno povjerenja u sigurnost prolaza kroz Hormuški tjesnac kako bi nastavile redovite isporuke nafte, ukapljenog prirodnog plina i drugih energenata.

Fizičko tržište i dalje je pod pritiskom jer su proizvođači s Bliskog istoka već smanjili proizvodnju zbog poremećenih izvoznih ruta, što dodatno komplicira oporavak opskrbnog lanca.

Iran i SAD dogovorili primirje, stižu reakcije iz cijelog svijeta; Trump: Zaradit ćemo velik novac

  • 09:02

    Stigla potvrda Teherana: Pregovori s SAD-om počet će u petak u Islamabadu Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu. Naglašeno je da dvotjedno primirje ne znači da je rat završen, dodajući da svaki konačni prekid neprijateljstava ovisi o ispunjenju iranskih uvjeta i finaliziranju detalja onoga što je opisalo kao "pobjedu".

  • 08:32

    Iranci u Teheranu pale zastave, Izrael reagirao Iranci su u srijedu izašli na ulice Teherana nakon objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a tijekom prosvjeda na trgu Enghelab zabilježeno je i paljenje američkih i izraelskih zastava. Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba. <<<Cijeli članak>>>

  • 08:03

    Trump: Puna i potpuna pobjeda SAD-a. Zaradit će se velik novac Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu. Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte. 'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. 'Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove', rekao je također.
Diskretna diplomatska operacija: Kako je Pakistan spasio primirje SAD-a i Irana
Netanyahu nakon objave o dvotjednom primirju: 'Podržavamo američki potez, pod jednim uvjetom'

