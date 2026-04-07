Može li Europa bez Amerike? Ovaj eksperiment daje bolan odgovor: 'Povratak u kameno doba'

Kada su u rujnu prošle godine zaposlenici financijskog odjela počeli migrirati svoje e-mail račune na nove sustave, došlo je do kaosa. Poruke su završavale u pogrešnim sandučićima, a dio sudaca i policijskih službenika uopće nije primao e-mailove. Glavni informatički direktor pokrajine Sven Thomsen priznaje da su to bili stresni tjedni sve dok tehnički problem nije otklonjen, piše Financial Times. No riječ je o dijelu šire strategije. Njemačka pokrajina Schleswig-Holstein želi postići tzv. digitalni suverenitet, odnosno smanjiti ovisnost o američkim tehnološkim kompanijama i centraliziranim platformama. Kako ističu lokalni dužnosnici, cilj je postupno se osloboditi monopolskih dobavljača i imati veću kontrolu nad vlastitim podacima.

Ideja digitalne neovisnosti izaziva podijeljene reakcije: dio ljudi je skeptičan, ima i podsmijeha, pa i divljenja. Tako je njemački IT bloger usporedio Schleswig-Holstein s Asterixom i njegovim 'malim selom nepokorenih Gala' koje se opire rimskim osvajačima. Ta inicijativa u pokrajini s tri milijuna stanovnika traje već oko 15 godina, no motivi su se promijenili. Dok su ranije ključni razlozi bili visoki troškovi licenci i ovisnost o jednom dobavljaču, danas su u fokusu geopolitika i sigurnost podataka. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, ali i sve većih napetosti u transatlantskim odnosima, veća je i zabrinutost da bi europski podaci mogli biti izloženi američkom pravosudnom sustavu ili potencijalnim sigurnosnim ranjivostima. Stoga, dakako, lokalne vlasti žele svoja rješenja koja jamče sigurnost i autonomiju. Ministar za digitalizaciju Dirk Schrödter upozorava da je Europa već shvatila koliko je ranjiva u energetskom sektoru, a sada postaje jasno da slične ovisnosti postoje i u digitalnoj infrastrukturi. Više europskih država pokušava isto Schleswig-Holstein nije jedini. Sve više europskih država pokušava smanjiti ovisnost o američkom softveru. Austrija je odustala od Microsoft Officea u vojsci, Danska najavljuje slične poteze, a Francuska razvija svoje komunikacijske alate kao zamjenu za platforme poput Zooma ili WhatsAppa. Projekt u Kielu, glavnom gradu Schleswig-Holsteina, jedan je od najnaprednijih u Europi. Vlasti tvrde da razvijaju svojevrsni model koji bi mogli slijediti i drugi. Ključna faza započela je prije dvije godine, kada je donesena odluka o postupnoj zamjeni svih Microsoftovih proizvoda open-source alternativama. Među njima su operativni sustav Linux, preglednik Firefox i VLC media player. Iako je uvriježeno mišljenje da je open-source besplatan, stvarnost je složenija. Pokrajina je prošle godine uštedjela oko 15 milijuna eura na licencama, ali taj novac sada ulaže u lokalne IT tvrtke koje implementiraju i prilagođavaju nova rješenja.