Facebook ima 'psihološki trik' za privlačenje tinejžera

Prošlog mjeseca Facebook je zatvorio društvenu aplikaciju namijenjenu tinejdžerima TBH, ali ne prije no što su naučili nekoliko mučkih trikova kako ciljati srednjoškolce

O čemu se radi? Pa, povezano je s Instagramom, foto servisom u Facebookovu vlasništvu. Brojni tinejdžeri ostavljaju imena škola koje pohađaju na svojim profilima na Instagramu. Ekipa u TBH-u to je odlučila iskoristiti.

Napravili bi privatni korisnički račun na Instagramu za ciljanu školu i pozvali sve koji su naveli naziv škole u svojim korisničkim profilima da se priključe. Učenike bi dodatno zaintrigirali posebno osmišljenom porukom koja bi glasila otprilike ovako: "You've been invited to the TBH app at [school name] – stay tuned!"

Zlatni sat

U TBH-u bi potom pričekali 24 sata kako bi učenici upratili korisnički račun škole, da bi potom u taj profil dodali poveznicu na njihovu aplikaciju i napravili ga javnim. Obično bi to učinili oko četiri poslijepodne, u vrijeme kad djeca idu iz škole kućama. Taj su termin nazvali Golden Launch Hour (Zlatni sat za lansiranje).

U memorandumu je ekipa iz TBH-a svoju metodu opisala kao previše nezgrapnu za veliku tvrtku, ali su predložili nekoliko sličnih. Primjerice, Facebook bi mogao zatražiti dozvolu za push obavijesti i zatim slati poruke ciljanim korisnicima masovno tijekom Zlatnog sata.

Facebook se dosad nije oglasio oko ovog slučaja. No, ne bi bilo neobično ako ih zanimaju načini kako privući mlade korisnike koji mu sve češće okreću leđa u korist Snapchata i sličnih aplikacija, piše Tech Radar.