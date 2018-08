Može li Facebook preživjeti gubitak milijardi i korisnika? Pogledajte što kažu domaći stručnjaci

Što se događa s najvećom društvenom mrežom svijeta i kakva je budućnost očekuje? Kakve bi posljedice najcrnji scenarij mogao imati? Evo što kažu domaći stručnjaci Valentino Dujić, Tomislav Grubišić, Kornelija Vukasović i Željko Riha

Posljednjih tjedana Facebook proživljava najtežu krizu od osnivanja. Pad cijene dionice poslije objave slabijih poslovnih rezultata za drugi ovogodišnji kvartal od očekivanih najveću je društvenu mrežu svijeta koštao 120 milijardi američkih dolara tržišne vrijednosti. Bio je to, prema Thomson Reutersu, najveći pad u povijesti bilo koje tvrtke izlistane na burzi kapitala.

'Ne vjerujem kako će Facebook bankrotirati u idućih godinu do tri, ali čeka ga puno izazova', uvjeren je stručnjak za komunikaciju na društvenim mrežama Željko Riha .

Zuckerberg je lošije rezultate pripisao implementaciji Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation) u Europskoj uniji i ulaganjima radi poboljšanja zaštite podataka i privatnosti korisnika. No utjecaja je sigurno imao i pad povjerenja zbog niza skandala u kojima se Facebook našao, među kojima prednjači onaj vezan uz tvrtku Cambridge Analytica .

Ukupno je izgubio oko 2,8 milijuna korisnika mlađih od 25 godina u SAD-u. Do kraja ove godine mogao bi ostati bez 2,1 milijun korisnika u toj dobnoj skupini.

Odljev mladih korisnika nije nova pojava. Početkom godine tvrtka eMarketer objavila je kako je Facebook prošle godine u Sjedinjenim Državama izgubio praktično deset posto korisnika od 12 do 17 godina (što je 1,4 milijuna ljudi), gotovo tri puta više no što se očekivalo.

Među razlozima za to što mladi okreću leđa Facebooku najčešće se navodi da više nije cool jer je postao društvenom mrežom koju koriste i roditelji. Ujedno mladima nije zanimljivo to što sve što stave na Facebook ostaje zabilježeno praktično zauvijek, već se okreću servisima koji nude mogućnost privremene objave sadržaja kao što su Instagram i Snapchat.

'Do sada se još nije pojavila društvena mreža koja bi ispunila očekivanja i korisnika i oglašivača, kao što je to napravio Facebook, niti je na vidiku u bliskoj budućnosti. Također, niti jedna društvena mreža nije uspjela napraviti tako detaljnu segmentaciju korisnika kako to čini Facebook.

Stoga smatram da će Facebook zadržati poziciju najveće online platforme i nastaviti uvoditi promjene prateći trendove ponašanja svojih korisnika', uvjerena je stručnjakinja za digitalni marketing Kornelija Vukasović.

Očekuje da će se Facebook uspjeti konsolidirati. 'Unatoč događanjima zadnjih godinu dana, još uvijek se nije dogodio masovni odlazak ni korisnika ni oglašivača iako su neki (poput tvrtke P&G) spominjali drastično smanjivanje oglašivačkih budžeta za Facebook. I dalje postoje tvrtke i brendovi koji većinu svog budžeta ulažu u ovu društvenu mrežu', naglasila je Vukasović.

Izazov će, upozorava Vukasović, biti generacija nakon milenijalaca koja puno više komunicira privatnim online kanalima, a svoje životne trenutke radije dijeli na Snapchatu ili Instagramu. 'S obzirom na to da je Facebook vlasnik Instagrama i WhatsAppa, vjerujem kako će s vremenom, u starijoj dobi, kad budu imali kupovnu moć, uvesti promjene koje će tu publiku privući da postanu korisnici Facebooka', ocijenila je Vukasović.