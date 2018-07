Donosimo deset savjeta za nezaobilazan Instagram profil

1/10

Jeste li se ikad zapitali zašto pratite određene profile? Osim ako nisu vaši prijatelji ili slavni, ono zbog čega odlučite pritisnuti gumb 'Prati' najčešće je izgled cjelokupnog profila. Profesionalni fotografi na svojim profilima ne objavljuju privatne fotografije, selfije (osim ako se time ne bave) ili tuđe fotografije. Stoga objavljujte samo one koje se i vama zaista sviđaju.

Kada ljudi pogledaju vaš profil, želite ostati zapanjeni. To ćete postići tako da birate pomno birate fotografije i video zapis koje objavljujete. No ako ipak želite objaviti pokoji selfie, to ćete uskoro moći preko nove Instagramove značajke koja ograničava vidljivost nekih objava na isključivo bliske prijatelje. Tome služi zvjezdica na vrhu vašeg profila pomoću koje možete (ako je imate) odabrati bliske prijatelje.