Evolucija mobilnosti: Nova Galaxy Z serija postavlja potpuno novi standard produktivnosti

U takvom okruženju, prava se inovacija mjeri sposobnošću uređaja da smanji svakodnevno trenje i preuzme dio operativnog tereta umjesto vas. Upravo tu razinu fluidnosti i proaktivnosti na tržište donosi nova Samsung Galaxy Z serija pametnih telefona.

Novi formati za novu eru

Galaxy Z Fold8 predstavlja potpuno novi pristup dizajnu preklopnih uređaja. Umjesto pukog povećanja zaslona, naglasak je na ergonomiji i iskoristivosti: s težinom od svega 201 grama i izmijenjenim omjerom zaslona, ovaj model predstavlja idealan alat za multitasking koji iznimno ugodno leži na dlanu. S druge strane, za profesionalce kojima pametni telefon služi kao prava mobilna radna stanica, tu je Galaxy Z Fold8 Ultra. S velikim glavnim zaslonom od osam inča i kućištem debljine tek 4,1 milimetar, Fold8 Ultra podiže ljestvicu na nevjerojatnu razinu i briše granice između klasičnog telefona i prijenosnog računala.

Za korisnike koji preferiraju kompaktnost, Galaxy Z Flip8 donosi vrhunsko iskustvo u najtanjem izdanju dosad. U hodu, brza provjera poruka i novosti sada je još intuitivnija jer je vanjski zaslon dizajniran tako da sigurno i prirodno leži u jednoj ruci, nudeći potpunu stabilnost tijekom navigacije u pokretu. Uz napredne mogućnosti koje nudi Flex Mode, snimanje i interakcija sa sadržajem nikada nisu bili praktičniji.