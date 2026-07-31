fluidnost i proaktivnost

Evolucija mobilnosti: Nova Galaxy Z serija postavlja potpuno novi standard produktivnosti

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31.07.2026 u 14:25

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Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo
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Dinamika modernog rada i života traži tehnološka rješenja koja ne zahtijevaju našu konstantnu pažnju, već djeluju kao intuitivni produžetak naših misli i namjera. Pametni uređaji odavno su nadišli ulogu pasivnih alata za komunikaciju i postali inteligentna središta koja usmjeravaju naš workflow

U takvom okruženju, prava se inovacija mjeri sposobnošću uređaja da smanji svakodnevno trenje i preuzme dio operativnog tereta umjesto vas. Upravo tu razinu fluidnosti i proaktivnosti na tržište donosi nova Samsung Galaxy Z serija pametnih telefona.

Novi formati za novu eru

Galaxy Z Fold8 predstavlja potpuno novi pristup dizajnu preklopnih uređaja. Umjesto pukog povećanja zaslona, naglasak je na ergonomiji i iskoristivosti: s težinom od svega 201 grama i izmijenjenim omjerom zaslona, ovaj model predstavlja idealan alat za multitasking koji iznimno ugodno leži na dlanu. S druge strane, za profesionalce kojima pametni telefon služi kao prava mobilna radna stanica, tu je Galaxy Z Fold8 Ultra. S velikim glavnim zaslonom od osam inča i kućištem debljine tek 4,1 milimetar, Fold8 Ultra podiže ljestvicu na nevjerojatnu razinu i briše granice između klasičnog telefona i prijenosnog računala.

Za korisnike koji preferiraju kompaktnost, Galaxy Z Flip8 donosi vrhunsko iskustvo u najtanjem izdanju dosad. U hodu, brza provjera poruka i novosti sada je još intuitivnija jer je vanjski zaslon dizajniran tako da sigurno i prirodno leži u jednoj ruci, nudeći potpunu stabilnost tijekom navigacije u pokretu. Uz napredne mogućnosti koje nudi Flex Mode, snimanje i interakcija sa sadržajem nikada nisu bili praktičniji.

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Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Moć potpuno povezanog Galaxy ekosustava

Hardverske inovacije dobivaju svoj puni smisao tek kada su uparene s inteligentnim softverom. Cijela se serija snažno oslanja na Galaxy AI i integraciju Google Gemini asistenta, donoseći pametna rješenja koja ubrzavaju obavljanje zadataka.

Sinergija naprednog hardvera i umjetne inteligencije stvara ekosustav u kojem svaki element ima jasnu svrhu, pretvarajući tehnološku moć u opipljive prednosti:

  • Uz Now Nudge, proaktivna umjetna inteligencija nenametljivo rješava rutinske zadatke i direktno podiže vašu produktivnost bez potrebe za kompliciranim naredbama.
  • Obrada podataka odvija se izravno na samom uređaju putem Personal Data Engine sustava, što korisnicima osigurava maksimalnu privatnost i potpunu kontrolu.
  • Pametni satovi Galaxy Watch Ultra2 i Watch9 preuzimaju ulogu analitičara zdravlja te u pozadini prate napredne metrike, uključujući i poremećaje disanja tijekom spavanja.

Konačni rezultat nije samo zbir impresivnih specifikacija, već potpuno novi standard mobilnosti prilagođen korisnicima koji od tehnologije očekuju više. Nova generacija Samsung Galaxy Z uređaja i pametnih satova uspješno spaja radne kapacitete, sigurnost i analitiku u paket koji besprijekorno prati vaš tempo.

Novi Galaxy uređaji već su dostupni za prednarudžbu, preko koje možete ostvariti i brojne pogodnosti: do 100€ popusta, dodatni popusti na druge Galaxy uređaje i opremu te 60 dana besplatnog korištenja Google AI Pro usluge ili pretplate na Strava aplikaciju, ovisno o kupljenom uređaju.

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Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

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