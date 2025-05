Evo što biste trebali napraviti nakon što instalirate softversku nadogradnju na Android

5) Vraćanje na tvorničke postavke (ako je potrebno)

Iako su nadogradnje namijenjene poboljšanju vašeg uređaja, povremeno mogu uzrokovati probleme. Zbog toga možete naići na neočekivane greške, usporavanje performansi ili čak pad sustava.

Ako se ovi problemi nastave, čak i nakon što isprobate standardna rješenja poput brisanja predmemorije ili ponovnog pokretanja uređaja, vraćanje na tvorničke postavke moglo bi biti vaša najbolja opcija.

Ovo će izbrisati sve podatke i vratiti vaš telefon na izvorne postavke, što može riješiti trajne probleme sa softverom. Iako može zvučati drastično, većina Android telefona to olakšava.

Na primjer, možete vratiti Samsungov Galaxy na tvorničke postavke bez gubitka podataka. Slično tome, na drugim Androidima možete sigurnosno kopirati važne podatke na Google Drive, računalo ili vanjsku pohranu i vratiti ih nakon resetiranja.

6) Prijavite sve greške

Proizvođači originalne opreme za Google i Android obično su oprezni pri objavljivanju nadogradnji, prolaze kroz opsežno beta testiranje i postupno uvode ažuriranja kako bi smanjili probleme. Unatoč tome, uvijek postoji mogućnost neočekivanog ponašanja ili pogreški.

Zato većina Androida ima ugrađeni alat za povratne informacije koji omogućuje izravno prijavljivanje grešaka proizvođaču ili Googleu.

Obično ga možete pronaći pod Settings, pa About phone i zatim Send feedback about this device, piše Make Use Of.