Kako puniti mobitel da baterija traje dulje? Stručnjaci otkrili najvažnija pravila

Držanje telefona priključenim kad već dosegne puni kapacitet, kao i stalno punjenje do 100 posto, održava bateriju na visokom naponu, što uzrokuje kemijsko starenje, rekao je za Huffpost i Dibakar Datta, izvanredni profesor strojarstva i industrijskog inženjerstva na New Jersey Institute of Technology.

Prema riječima Chao-Yanga Wanga , direktora Centra za elektrokemijske motore na Sveučilištu Penn State, u toj tvrdnji ima istine. S vremenom, kako je objasnio, 'baterija će se brže degradirati ako je punite do 100 posto nego ako je napunite do nešto nižeg kapaciteta'.

Punjenje na 20 posto baterije pomaže, ali...

Wang je istaknuo da će se baterija, ako redovito punite telefon do 100 posto, tijekom vijeka trajanja uređaja trošiti oko 10 posto do 15 posto brže nego ako je dosljedno punite do nešto nižeg postotka, primjerice 90 posto. 'Nije to neka drastična razlika, ali je primjetna', dodao je. Ipak, ukupno gledano, ovo trošenje je sporo, a današnje baterije prilično su izdržljive, pa nema razloga za veliku zabrinutost. 'Baterije vjerojatno traju dulje od ostalih komponenti telefona', rekao je Wang. Najvjerojatnije ćete poželjeti novi telefon zbog kamere ili razbijenog zaslona prije nego zbog problema s baterijom.

To ne znači da biste zauvijek trebali izbjegavati punjenje do 100 posto. Iako stalno punjenje do kraja nije idealno za bateriju, postoje situacije kad je to sasvim opravdano. 'Sve ovisi o potrebama i praktičnosti', objasnio je Wang. 'Ako pred sobom imate dan u kojem je ključno da telefon traje što dulje, bolje je napuniti ga do 100 posto kako biste imali više energije i duže trajanje.'