Kolonizacija drugih planeta mogla bi započeti – mahovinom

Istraživači kažu kako bi nam mahovine jednog dana mogle pomoći u pretvaranju prašine i stijena drugih planeta u plodno tlo. Mahovina physcomitrella patens već je poznata kao pionirska vrsta, iako kao rana biljka koja se pojavila u područjima jalovog blata.

Otkriveno je kako njene spore mogu preživjeti najmanje devet mjeseci zalijepljene za vanjsku stranu Međunarodne svemirske postaje (ISS) i dalje se razmnožavati nakon povratka na Zemlju.

Iako je biljka nejestiva, rezultati istraživanja mogli bi biti važni za istraživanje svemira jer nude uvid u razvoj održivih sustava za održavanje života u svemiru. Mahovine bi mogle pomoći u stvaranju kisika, kontroli vlage, pa i formiranju tla. Poznato je kako takve biljke podnose mnoštvo ekstremnih uvjeta na Zemlji. Vrsta pustinjske mahovine Syntrichia caninervis može izdržati uvjete slične onima na Marsu u eksperimentima na Zemlji.