Apple navodno planira još jedan 'jeftini' iPhone. Mogao bi doći s vrlo popularnom značajkom

Prema novom izvješću analitičara Jeffa Pua, nadolazeći iPhone 17e , koji se očekuje početkom 2026. , dobit će istu prednju kameru od 18 MP s tehnologijom Center Stage, kakvu je Apple uveo u skuplju liniju iPhonea 17. Riječ je o svojevrsnom iskoraku za model koji je dosad služio kao pristupačna varijanta s kamerama preuzetima iz starijih generacija.

Nova kamera koristi kvadratni senzor koji omogućuje snimanje u portretnom ili pejzažnom načinu bez okretanja uređaja te uključuje Center Stage , funkciju koja automatski zumira i prilagođava kadar kako bi osoba ostala u središtu tijekom videopoziva. Prema izvješću, ova promjena povezana je s Appleovim novim ritmom lansiranja proizvoda, pri čemu se dio modela premješta iz jesenskog termina u zimske i proljetne mjesece.

Povijesno gledano, serija 'e' (prije SE) dobivala je komponente iz prethodnih generacija. Ugradnja novog senzora s 18 MP stoga predstavlja pomak u pristupu. U kombinaciji s navodnim čipom A19, istim kao u standardnom iPhoneu 17, Apple vidljivo smanjuje razlike između najpovoljnijeg modela i skupljih uređaja.

Ovo je zanimljiva promjena za korisnike koji žele kvalitetne selfije i videopozive bez plaćanja cijene flagship uređaja. Dolazak telefona očekuje se početkom iduće godine - u veljači. Model će vjerojatno zadržati jedan stražnji objektiv i izostaviti zaslon od 120 Hz kako bi se zadržala niža cijena, naglašava Digital Trends.