Vaš Android se naglo usporava? Evo što možete napraviti

Čak i ako vaš Android ima impresivne tehničke karakteristike, povremeno se možda neobjašnjivo usporava. Najčešći krivac za to nije hardver, već određene postavke. Ako želite da vam uređaj radi glatko i brzo, ovo su prilagodbe koje biste trebali napraviti, piše Makeuseof.

Adaptivna baterija

Adaptive Battery, prilagodljiva baterija, zamišljena je da joj produži vijek trajanja tako da uči koje aplikacije najčešće koristite i ograničava rad onih koje rijetko otvarate. Iako u teoriji štedi bateriju, u praksi može usporiti rad uređaja jer aplikacije u pozadini mogu kasniti s učitavanjem, a obavijesti sporije stizati.

Ako telefon već ima veliku bateriju i brzo punjenje, Adaptive Battery možda mu više šteti nego koristi. Točan put do opcije varira od smartfona do smartfona, no načelno ide slijedom Postavke > Baterija > Prilagodljive postavke, gdje se gasi opcija Adaptive Battery. Ako koristite Samsungov uređaj, birajte Postavke > Baterija > Ograničenja pozadinskog korištenja, pa u izborniku pronađite opciju Adaptive Battery i isključite je.

RAM Boost

Još jedna postavka koja može usporiti uređaj je RAM Plus ili RAM Boost. Ova funkcija koristi dio interne memorije kao virtualni RAM, što može pomoći telefonima s malo fizičke memorije. Međutim interna memorija je mnogo sporija od RAM-a, pa kada se telefon oslanja na virtualni RAM, može doći do sporijeg prebacivanja između aplikacija i duljih vremena učitavanja.

Ako telefon ima 8 GB RAM-a ili više, ovu opciju možete bezbrižno isključiti. Na Samsungovim uređajima možete to učiniti odlaskom u Postavke > Baterija i održavanje uređaja > Memorija > RAM Plus. Na ostalim Androidima opcija se može pronaći pomoću tražilice unutar postavki.