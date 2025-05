Preklopni adut iz Motorole: Isprobali smo Razr 60 Ultra

Telefon ima dva LTPO AMOLED ekrana - vanjski od 4 inča i savitljivi unutarnji od 7 inča. Oba imaju modularnu radnu frekvenciju od 1 do 165 Hz, podršku za HDR10+ i maksimalnu svjetlinu od 3000 nita. 165 Hz, naglašavam, nije operativna frekvencija cijelog sustava, već se aktivira ako to zatraži određena aplikacija. Ovaj je način rada najviše namijenjen gejmerima, no na sreću svih onih koji žele uštediti na bateriji, brzina osvježenja automatski se može sniziti do 1 Hz.