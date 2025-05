Računalo vam radi sporije nego prije? Riješite se ovih loših navika

1) Preskakanje softverskih nadogradnji

Ponekad ima smisla odgoditi ažuriranje operativnog sustava Windows. No, ako to radite sustavno i tijekom duljeg razdoblja, možete ugroziti ne samo redovan rad vašeg računala, već i izložiti se rizicima hakerskih upada.

Microsoftove softverske nadogradnje često donose važne sigurnosne zakrpe i optimizacije koje poboljšavaju rad računala. Stoga ih treba redovno preuzimati i instalirati, kako biste izbjegli potencijalne probleme.

Microsoft nudi nekoliko različitih opcija za upravljanje softverskim nadogradnjama. Ne možete ih trajno isključiti, pa ih stoga nemojte niti odgađati.

2) Nakupljanje nekorištenih aplikacija

Lako je preuzeti aplikaciju na prijenosno računalo i zatim potpuno zaboraviti na nju, ostavljajući je neotvorenu mjesecima ili čak godinama. Međutim, ta aplikacija ne samo što zauzima prostor za pohranu na tvrdom disku ili SSD-u, već može opteretiti i druge resurse ako radi u pozadini.

Zbog toga je mudro počistiti računalo od viškova barem jednom godišnje. Najlakše ćete to izvesti čistom instalacijom Windowsa 11, što potpuno briše sve. No, to nije uvijek praktično, pa možete otvoriti popis aplikacija (Settings, pa Apps i zatim Apps & features), kako bi ga pregledali i ustanovili čega se možete (i trebate) riješiti.

2) Previše otvorenih kartica

Web preglednik je jedan od programa koji najviše troše računalne resurse, posebno ako koristite Chrome. To će posebno doći do izražaja na starijim računalima i uređajima s manje radne memorije i slabijim procesorima.

Zato ne otvarajte više kartica nego što vam je doista potrebno, čak i ako je vaš browser opremljen značajkom koja stavlja kartice u stanje mirovanja kada ih neko vrijeme niste koristili. Upotrijebite također i grupe kartica, kako biste više njih smjestili pod jednu. .

4) Ignoriranje rutinskog održavanja

Osim već spomenutog uklanjanja nekorištenih aplikacija, također trebate barem ponekad odvojiti vrijeme kako bi pobrisali datoteke koje vam više nisu potrebne i ne koristite ih.

Isto vrijedi i za postavke (primjerice, za one koje se pokreću automatski čim uključite računalo), piše Make Use Of.