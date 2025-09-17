Nova era umjetne inteligencije dostupne svima: Hrvatski Telekom kreirao Magenta AI virtualnog asistenta

Svim korisnicima Moj Telekom aplikacije Magenta AI već je dostupan u glavnoj navigaciji bez ikakve naknade. Oni koji je nemaju, Moj Telekom aplikaciju mogu preuzeti bez naknade u Google Play ili App store, bez obzira jesu li korisnici Hrvatskog Telekoma .

'Prilike koje AI pruža, bilo da se radi o poslovnoj primjeni u vidu povećanja učinkovitosti, personaliziranim uslugama, boljem korisničkom iskustvu ili u svim aspektima privatnog života su ogromne. U HT-u stalno radimo na novim načinima, alatima i primjeni umjetne inteligencije. Nakon što smo omogućili besplatnu godinu Perplexity PRO preplate svima, Magenta AI je novi, ali definitivno ne i posljednji koristan alat kojim činimo umjetnu inteligenciju dostupnu svima.

Koncipiran na jednostavan način, u pozadini kojeg je jedan od najmodernijih AI asistenata, Magenta AI svima osigurava odlično korisničko iskustvo. Ovime smo i veliki korak bliže konceptu mobitela bez suvišnih aplikacija, kojeg pokreće isključivo umjetna inteligencija i koji će sam rješavati sve upite, poput primjerice rezervacije zrakoplovnih karata ili smještaja. Tako, primjerice, nedavno predstavljeni novi T Phone 3 te T Tablet 2 uređaji već dolaze s ugrađenim Magenta AI asistentom', izjavio je Ivan Runje, direktor Sektora rezidencijalnog marketinga i upravljanja proizvodima u Hrvatskom Telekomu.

Integracija Magenta AI-a predstavlja korak prema intuitivnijem digitalnom iskustvu. Ugradnjom inteligentne pomoći u svoju osnovnu aplikaciju, HT smanjuje napore korisnika i uvodi skalabilne temelje za buduće inovacije. Magenta AI će se kontinuirano unaprjeđivati, a već su poznati i prvi detalji idućih funkcionalnosti koje će postati dostupne unutar Magenta AI. Tiču se slike i zvuka, ali i novih relevantnih partnera poput Picsarta. Korisnici koji to žele, mogu dodati i Magenta AI widget na zaslon svojeg uređaja te dobiti brzi pristup alatu samo jednim klikom.

Uz Magenta AI, korisnicima Moj Telekom aplikacije je od 15. rujna ponovno dostupna i Perplexity PRO licenca u HT-ovom programu pogodnosti Magenta Moments. Svatko tko želi, u zamjenu za 3000 srca može preuzeti kôd za godinu dana besplatnog pristupa Pro verziji alata, komercijalne vrijednosti više od 200 eura. Ovime se Moj Telekom aplikacija pozicionira kao centralno mjesto na kojem korisnici mogu pronaći pametne alate i imati virtualne asistente koji će im pomagati u obavljanju svakodnevnih poslovnih ili životnih obveza.