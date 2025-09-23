Hrvatski Telekom predstavio inovativni plakat za pronalazak izgubljenih pasa

Procjenjuje se da u Hrvatskoj svake godine nestane više od 1500 pasa, što za njihove vlasnike predstavlja teško i traumatično iskustvo, a za same životinje ozbiljan rizik.

Posebnost ovog plakata krije se u njegovoj funkciji. Opremljen je mehanizmom koji ispušta miris hrane, a u sklopu plakata nalazi se i zdjelica s vodom, stvarajući prostor u kojem se mogu zadržati do dolaska svojih vlasnika.