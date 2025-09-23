JEDINSTVENA INICIJATIVA

Hrvatski Telekom predstavio inovativni plakat za pronalazak izgubljenih pasa

L. F.

23.09.2025 u 11:39

Plakat je smješten na Savici
Plakat je smješten na Savici Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HT
Bionic
Reading

Hrvatski Telekom pokrenuo je jedinstvenu inicijativu koja na inovativan način može pomoći u pronalasku izgubljenih kućnih ljubimaca. Na zagrebačkom nasipu u kvartu Savica postavljen je eksperimentalni plakat, osmišljen da privlači pse koji su zalutali i omogući vlasnicima da ih lakše pronađu

Procjenjuje se da u Hrvatskoj svake godine nestane više od 1500 pasa, što za njihove vlasnike predstavlja teško i traumatično iskustvo, a za same životinje ozbiljan rizik.

Posebnost ovog plakata krije se u njegovoj funkciji. Opremljen je mehanizmom koji ispušta miris hrane, a u sklopu plakata nalazi se i zdjelica s vodom, stvarajući prostor u kojem se mogu zadržati do dolaska svojih vlasnika.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HT

Lokacija plakata pomno je odabrana – smješten je na Savici u neposrednoj blizini dog friendly parka, mjestu gdje vlasnici ljubimaca često dolaze u šetnje. Precizna lokacija plakata dostupna je putem Google Mapsa ovdje!

„Gubitak kućnog ljubimca jedan je od najtežih trenutaka za svakog vlasnika. Naša je želja da pokažemo kako tehnologija i inovativna rješenja mogu oplemeniti i naizgled male, ali zapravo iznimno važne životne situacije. Ako ovaj eksperiment pomogne spasiti barem jednog psa, već smo napravili veliku stvar“, poručila je Branka Bajt, direktorica Brenda Hrvatskog Telekoma.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
svemirska utrka

svemirska utrka

Prvi ljudi kod Mjeseca u posljednjih 50 godina: NASA planira misiju za veljaču
UMJETNA INTELIGENCIJA

UMJETNA INTELIGENCIJA

Hrvati sve svjesniji AI-a: Evo što je pokazalo veliko istraživanje, ali i što kažu vodeći stručnjaci
ŽELE OČITOVANJE

ŽELE OČITOVANJE

EK traži od Microsofta, Applea, Googlea i Bookinga dokaze o sprječavanju online prijevara

najpopularnije

Još vijesti