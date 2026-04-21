VELIČAJU SAD I AI

Palantir na meti kritika zbog kontroverznog 'manifesta': 'Zvuče kao superzlikovci'

L. Š.

21.04.2026 u 10:43

Alex Karp, Palantir
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: JIM LO SCALZO, CRAIG LASSIG, GIAN EHRENZELLER - EPA / INA FASSBENDER / AFP / Profimedia / Izvor: Profimedia / Autor: Gent Shkullaku / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading

Američka tehnološka kompanija Palantir Technologies našla se na meti oštrih kritika u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon objave kontroverznog 'manifesta' u kojem se veliča američka vojna moć, zagovara uvođenje vojnog roka i otvoreno govori o razvoju AI oružja

Dokument, objavljen kao niz od 22 objave na društvenoj mreži X, izazvao je reakcije britanskih zastupnika, koji ga opisuju kao 'parodiju RoboCopa' i 'govor superzlikovca'. 'Neke su kulture stvorile ključne civilizacijske pomake, dok su druge i dalje disfunkcionalne i nazadne', stoji u objavi, uz poziv SAD-u da ponovno uvede vojni rok i odbaci, kako se navodi, 'poslijeratno ograničavanje' Njemačke i Japana.

Palantir upozorava da je razvoj autonomnog naoružanja neizbježan. 'Pitanje nije hoće li se AI oružje razviti, nego tko će ga razviti i s kojom svrhom', poručuju iz kompanije. Ovo je samo posljednji u nizu istupa izvršnog direktora Alexa Karpa, koji sve češće izlazi iz okvira tehnološkog biznisa i ulazi u područje geopolitike i društvenih pitanja, prenosi Guardian.

Manifest uvelike odražava ideje iz njegove knjige The Technological Republic, u kojoj kritizira 'samozadovoljstvo' tehnološke industrije i poziva na jaču suradnju s državom kako bi se očuvala dominacija Zapada. U ranijem intervjuu za CNBC Karp je otišao i korak dalje, ustvrdivši da bi umjetna inteligencija mogla 'poremetiti utjecaj visokoobrazovanih birača', a ojačati 'radničku klasu'.

vezane vijesti

Britanski političari traže raskid ugovora

Kontroverzni istupi dodatno su potaknuli raspravu o ugovorima koje Palantir Technologies ima s Ujedinjenim Kraljevstvom. Riječ je o poslovima vrijednima više od 500 milijuna funti, uključujući i 330 milijuna funti vrijedan ugovor s NHS-om, kao i suradnju s policijom i Ministarstvom obrane.

'Ovo je ili parodija ili zabrinjavajući, narcisoidni ispad jedne arogantne organizacije', izjavio je liberalno-demokratski zastupnik Martin Wrigley. Dodao je kako takva kompanija 'nije primjerena za rad na projektima koji uključuju najosjetljivije podatke građana'.

Sličnog je stava i laburistica Rachael Maskell, koja upozorava da Palantir očito želi zauzeti središnje mjesto u 'obrambenoj revoluciji tehnološkog doba’. 'Oni su puno više od softverske tvrtke ako pokušavaju oblikovati politiku i investicijske odluke', rekla je.

Zastupnici su već ranije tražili da se zaustavi novi ugovor s financijskim regulatorom FCA, koji bi Palantiru omogućio pristup osjetljivim podacima, a sve su glasniji i zahtjevi za raskid suradnje s NHS-om.

'Ideološki motivirana kompanija'

Kritike dolaze i iz civilnog sektora. Tim Squirrell iz organizacije Foxglove kaže da izjave čelništva Palantira pokazuju koliko je kompanija 'duboko ukorijenjena u osi Trump – Big Tech'. 'Opsjednuti su američkom dominacijom i potpuno neprikladni za upravljanje javnim uslugama', upozorava.

Liberalno-demokratska zastupnica Victoria Collins ide još dalje: 'Palantirov manifest zvuči kao govor superzlikovca. Tvrtka s tako otvorenim ideološkim motivima nema što tražiti u našim javnim službama.'

Palantir odbacuje kritike.

'Naš softver pomaže NHS-u u poboljšanju operacija, skraćuje vrijeme dijagnosticiranja raka, omogućuje dulje operativno djelovanje brodova Kraljevske mornarice i pomaže u zaštiti žena i djece od obiteljskog nasilja', poručio je glasnogovornik kompanije.

Dodaju i da se čak 17 posto njihove globalne radne snage nalazi u Ujedinjenom Kraljevstvu što je, tvrde, najveći udio među vodećim svjetskim tehnološkim kompanijama.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SKICA ZA PORTRET

SKICA ZA PORTRET

Preuzima vodstvo jedne od najvrjednijih tvrtki na svijetu: Tko je John Ternus, novi šef Applea
NOVA PRAvila

NOVA PRAvila

Planirate kupiti novi mobitel? Evo što se mijenja u EU-u od 2027.
META TESTIRA

META TESTIRA

WhatsApp počeo s uvođenjem pretplate: Evo što donosi verzija Plus

najpopularnije

Još vijesti