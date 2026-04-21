Palantir na meti kritika zbog kontroverznog 'manifesta': 'Zvuče kao superzlikovci'

Manifest uvelike odražava ideje iz njegove knjige The Technological Republic, u kojoj kritizira 'samozadovoljstvo' tehnološke industrije i poziva na jaču suradnju s državom kako bi se očuvala dominacija Zapada. U ranijem intervjuu za CNBC Karp je otišao i korak dalje, ustvrdivši da bi umjetna inteligencija mogla 'poremetiti utjecaj visokoobrazovanih birača', a ojačati 'radničku klasu'.

Palantir upozorava da je razvoj autonomnog naoružanja neizbježan. 'Pitanje nije hoće li se AI oružje razviti, nego tko će ga razviti i s kojom svrhom', poručuju iz kompanije. Ovo je samo posljednji u nizu istupa izvršnog direktora Alexa Karpa, koji sve češće izlazi iz okvira tehnološkog biznisa i ulazi u područje geopolitike i društvenih pitanja, prenosi Guardian.

Dokument, objavljen kao niz od 22 objave na društvenoj mreži X , izazvao je reakcije britanskih zastupnika, koji ga opisuju kao 'parodiju RoboCopa' i 'govor superzlikovca'. 'Neke su kulture stvorile ključne civilizacijske pomake, dok su druge i dalje disfunkcionalne i nazadne', stoji u objavi, uz poziv SAD-u da ponovno uvede vojni rok i odbaci, kako se navodi, 'poslijeratno ograničavanje' Njemačke i Japana.

Britanski političari traže raskid ugovora

Kontroverzni istupi dodatno su potaknuli raspravu o ugovorima koje Palantir Technologies ima s Ujedinjenim Kraljevstvom. Riječ je o poslovima vrijednima više od 500 milijuna funti, uključujući i 330 milijuna funti vrijedan ugovor s NHS-om, kao i suradnju s policijom i Ministarstvom obrane.

'Ovo je ili parodija ili zabrinjavajući, narcisoidni ispad jedne arogantne organizacije', izjavio je liberalno-demokratski zastupnik Martin Wrigley. Dodao je kako takva kompanija 'nije primjerena za rad na projektima koji uključuju najosjetljivije podatke građana'.

Sličnog je stava i laburistica Rachael Maskell, koja upozorava da Palantir očito želi zauzeti središnje mjesto u 'obrambenoj revoluciji tehnološkog doba’. 'Oni su puno više od softverske tvrtke ako pokušavaju oblikovati politiku i investicijske odluke', rekla je.

Zastupnici su već ranije tražili da se zaustavi novi ugovor s financijskim regulatorom FCA, koji bi Palantiru omogućio pristup osjetljivim podacima, a sve su glasniji i zahtjevi za raskid suradnje s NHS-om.

'Ideološki motivirana kompanija'

Kritike dolaze i iz civilnog sektora. Tim Squirrell iz organizacije Foxglove kaže da izjave čelništva Palantira pokazuju koliko je kompanija 'duboko ukorijenjena u osi Trump – Big Tech'. 'Opsjednuti su američkom dominacijom i potpuno neprikladni za upravljanje javnim uslugama', upozorava.

Liberalno-demokratska zastupnica Victoria Collins ide još dalje: 'Palantirov manifest zvuči kao govor superzlikovca. Tvrtka s tako otvorenim ideološkim motivima nema što tražiti u našim javnim službama.'

Palantir odbacuje kritike.

'Naš softver pomaže NHS-u u poboljšanju operacija, skraćuje vrijeme dijagnosticiranja raka, omogućuje dulje operativno djelovanje brodova Kraljevske mornarice i pomaže u zaštiti žena i djece od obiteljskog nasilja', poručio je glasnogovornik kompanije.

Dodaju i da se čak 17 posto njihove globalne radne snage nalazi u Ujedinjenom Kraljevstvu što je, tvrde, najveći udio među vodećim svjetskim tehnološkim kompanijama.