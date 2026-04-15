Njemačka želi vlastiti Palantir: 'Europa mora prestati ovisiti o američkoj tehnologiji'

Prema riječima njemačkog ministra, Europa već ima temelje da to promijeni. 'Postoje europske kompanije koje imaju potrebne kapacitete i koje možemo podržati', rekao je, dodajući da je ključni izazov njihovo skaliranje, što bi moglo potrajati 'dvije do tri godine'.

'Moja je želja da u Europi razvijamo svoje proizvode i kompanije koje mogu konkurirati na globalnom tržištu... Zato se dugoročno želimo osloniti na europske alternative', rekao je Wildberger u razgovoru za Politico . Korištenje Palantirova softvera već je dulje vrijeme predmet kontroverzi u Njemačkoj i šire u Europi te kritičari upozoravaju na rizike za zaštitu podataka i temeljna prava, kao i na ovisnost o američkom dobavljaču.

Stoga, kaže, vlade moraju aktivnije stati iza manjih igrača. 'To je jedini način da ubrzamo razvoj europske alternative: moramo im poslati jasan signal da im vjerujemo i da su sposobni preuzeti takvu odgovornost', istaknuo je. Palantirova rješenja već koriste policijske uprave u njemačkim saveznim državama poput Bavarske i Hessena, a tehnologija je implementirana i u sustavu Europol te u državama poput Danske.

Wildberger pritom priznaje da Europa trenutačno još uvijek treba Palantir, osobito u kontekstu nacionalne sigurnosti. 'Ako je alternativa to da nemamo usporedivo rješenje, onda sigurnost za mene ima prioritet', rekao je i dodao da je 'općenito moguće primjenjivati ovu tehnologiju na način koji zadovoljava određene zahtjeve suverenosti'.

Smanjenje ovisnosti o Microsoftu i zaokret prema open-sourceu

Europske vlade posljednjih godina sve ozbiljnije preispituju svoju ovisnost o američkoj tehnologiji, osobito u drugom mandatu Donalda Trumpa. No Europa se i dalje suočava s nedostatkom domaćih alternativa u velikom dijelu tehnološkog lanca.

Wildberger je najavio da želi smanjiti korištenje softvera američke kompanije Microsoft u saveznoj administraciji u korist domaćih rješenja.

'Microsoft je desetljećima bio pouzdan partner u Njemačkoj', rekao je, ali i naglasio da se njegovo ministarstvo sve više okreće rješenjima otvorenog koda, slijedeći primjer saveznih država poput Schleswig-Holsteina. 'Na putu smo da takva rješenja uvedemo i na radnim mjestima u našem ministarstvu', dodao je.

Riječ je o dijelu šire strategije digitalne suverenosti. 'Želimo postati neovisni i ne smijemo biti ranjivi – to je neupitno', poručio je, ali i upozorio: 'Zbog nedostatka europskih alternativa, ovo će biti dug put.'

Troškovi njemačkih vlasti za Microsoftov softver u međuvremenu su značajno rasli, dosegnuvši više od 480 milijuna eura u 2025. godini.

Wildberger pritom ističe da cilj nije samo zamjena pojedinih alata. 'Važnije od pukog prekidanja veza jest da se strukturno postavimo tako da možemo graditi skalabilne proizvode temeljene na otvorenom kodu, a koji nisu namijenjeni samo javnoj upravi', objasnio je.

EU-ova regulacija umjetne inteligencije 'previše restriktivna'

Wildberger, bivši menadžer koji je vodio brendove poput MediaMarkta, preuzeo je dužnost ministra zaduženog za digitalizaciju i modernizaciju javne uprave u svibnju prošle godine.

Osvrnuo se i na europski regulatorni okvir za umjetnu inteligenciju, ocijenivši da on zahtijeva promjene, što je tema aktualnih pregovora u Bruxellesu. 'Ako govorimo o tome dopuštamo li kompanijama brz razvoj uz malo birokracije i uz inovacije, onda moram reći da je naš okvir previše ograničavajući', upozorio je.

Smatra da aktualna pravila 'uopće ne prate međunarodne standarde', što je, prema njegovu mišljenju, jedan od razloga zbog kojih europske kompanije sele razvoj umjetne inteligencije izvan Europe. Wildberger upozorava i na moguće posljedice za Njemačku. Ako se regulatorni okvir ne prilagodi, postoji realna opasnost da će domaće kompanije napustiti zemlju u potrazi za povoljnijim uvjetima.

Pritom vidi jasnu poveznicu s pitanjem digitalne suverenosti. 'Zbog takvih okolnosti redovito završavamo kao korisnici velikih pružatelja usluga iz Sjedinjenih Država ili drugih zemalja', rekao je, poručivši: 'Moramo osigurati da regulacija postane poticajnija za inovacije, ali istodobno mora jamčiti sigurnost proizvoda.'