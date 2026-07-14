EU uveo sankcije tvrtci koja vodi 'ruski Facebook'

Europska unija sankcionirala je tvrtku VK, koja dominira ruskom online sferom, zbog dosluha s Kremljom kako bi identificirala kritičare invazije na Ukrajinu i ograničila pristup neovisnim izvorima informacija. Tvrtka VK vodi VKontakte, najpopularniju društvenu mrežu u Rusiji. Često opisivana kao 'ruski Facebook', ima procijenjenih 70 milijuna korisnika.

Odluka, koju su donijeli ministri vanjskih poslova, upire prstom u tvrtku VK i povezanu tvrtku za razvoj i upravljanje aplikacijom Max, koju podržava država i koja je unaprijed instalirana na svim pametnim telefonima i tablet računalima koji su u prodaji u Rusiji.

Pozivajući se na stručnjake, Bruxelles tvrdi kako aplikacija Max ima 'opsežne značajke nadzora' koje ruske vlasti koriste za praćenje online komunikacije, prikupljanje podataka, praćenje adresara, identifikaciju lokacije korisnika i instaliranje autonomnih nadogradnji.