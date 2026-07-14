STIGLA ODLUKA

EU uveo sankcije tvrtci koja vodi 'ruski Facebook'

Miroslav Wranka

14.07.2026 u 12:15

Prosvjed u Rusiji
Prosvjed u Rusiji Izvor: EPA / Autor: Maxim Shipenkov
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Europska unija je sankcionirala tvrtku VK zbog pomaganja u represiji kritičara predsjednika Vladimira Putina i njegova rata protiv Ukrajine

Europska unija sankcionirala je tvrtku VK, koja dominira ruskom online sferom, zbog dosluha s Kremljom kako bi identificirala kritičare invazije na Ukrajinu i ograničila pristup neovisnim izvorima informacija. Tvrtka VK vodi VKontakte, najpopularniju društvenu mrežu u Rusiji. Često opisivana kao 'ruski Facebook', ima procijenjenih 70 milijuna korisnika.

Odluka, koju su donijeli ministri vanjskih poslova, upire prstom u tvrtku VK i povezanu tvrtku za razvoj i upravljanje aplikacijom Max, koju podržava država i koja je unaprijed instalirana na svim pametnim telefonima i tablet računalima koji su u prodaji u Rusiji.

Pozivajući se na stručnjake, Bruxelles tvrdi kako aplikacija Max ima 'opsežne značajke nadzora' koje ruske vlasti koriste za praćenje online komunikacije, prikupljanje podataka, praćenje adresara, identifikaciju lokacije korisnika i instaliranje autonomnih nadogradnji.

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Obračun s konkurencijom

Nametanje Maxa pomoglo je državi u obračunu s konkurencijom, poput WhatsAppa, Instagrama i Telegrama te s VPN-ovima, privatnim mrežama koje Rusi koriste kako bi zaobišli sve stroža državna ograničenja na webu.

'VK je surađivao s ruskim vlastima u njihovim represivnim akcijama, uključujući pružanje podataka o korisnicima svojih usluga koji su objavljivali sadržaj koji kritizira ruski rat agresije protiv Ukrajine ili drugi sadržaj koji su vlasti zabranile. VK je također sudjelovao u vladinoj zabrani korištenja VPN-ova, putem kojih su ruski korisnici interneta prije mogli pristupiti neovisnom sadržaju', navedeno je u obrazloženju.

Odlukom Unije uvedeno je zamrzavanje imovine i zabrana tvrtkama iz EU-a za stavljanje sredstava na raspolaganje tvrtki VK. U izjavi ruskoj državnoj medijskoj kući TASS, tvrtka je rekla kako su njezine aplikacije i usluge ostale dostupne korisnicima kao i obično.

Unija je također sankcionirala i Citadel, VAS Experts i Norsi-Trans, tri tvrtke koje osiguravaju hardver i softver za takozvani Sustav operativnih istražnih mjera koji ruske vlasti koriste za praćenje online komunikacije i ciljanje novinara, oporbenih osoba, manjinskih skupina i običnih građana.

Ograničenja su usvojena u okviru posebnog režima posvećenog kažnjavanju kršenja ljudskih prava. Unija je zasebno sankcionirala devet pojedinaca i četiri subjekta optužena za izvođenje zlonamjernih kibernetičkih napada na nekoliko država članica, piše Euro News.

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