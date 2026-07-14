Australska zabrana društvenih mreža ne daje rezultate: Platforme ne provjeravaju dob korisnika

Zabrana je suočena s brojnim kritikama nakon što su istraživanja pokazala da većina mlađih od 16 godina i dalje može pristupiti platformama. Australija je zbog toga prošlog mjeseca udvostručila maksimalne kazne i upozorila tehnološke kompanije na moguće sudske postupke zbog nepoštivanja zakona.

Australski zakon o društvenim mrežama, koji je stupio na snagu u prosincu 2025., nalaže platformama poput Instagrama, Snapchata i YouTubea da spriječe otvaranje računa osobama mlađima od 16 godina. Platforme moraju poduzeti mjere za provedbu zabrane, a vlada im je preporučila korištenje više metoda za provjeru dobi korisnika.

Tim softverskih testera utvrdio je da nijedna platforma nije zatražila dokaz o dobi na 50 testnih računa otvorenih nakon stupanja zakona na snagu, na kojima je navedena dob korisnika od 16 godina. Svi računi ostali su aktivni na devet od deset platformi obuhvaćenih zabranom.

Istraživači navode da je ključni problem početna provjera koja procjenjuje dob korisnika prema njihovoj aktivnosti na internetu, ali pritom ne uspijeva prepoznati mlađe korisnike kojima bi trebala biti uvedena dodatna provjera.

'Od korisnika bi se trebalo tražiti da dokažu koliko imaju godina, no nijednom nam nije zatražena provjera dobi niti korištenje sustava za potvrdu dobi', rekao je Andrew Hammond, direktor tvrtke za testiranje KJR koja je provela prvotno istraživanje 2025. godine.

Jedina platforma koja je prije otvaranja računa tražila dokaz o dobi bila je australska platforma Kick.

Meta je priopćila da se dodatna provjera dobi provodi kada pokazatelji ponašanja upućuju na to da bi korisnik mogao biti maloljetan ili kada je račun prijavljen. Tvrtka je istaknula da testiranje nije u skladu sa smjernicama regulatora jer su testni računi bili prijavljeni kao računi korisnika starijih od 16 godina te nije dokazano da su se ponašali kao stvarni maloljetnici.

Australski regulator za internetsku sigurnost poručio je da i dalje vjeruje kako platforme imaju potrebnu tehnologiju i resurse za provedbu zabrane.