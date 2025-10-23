EA gasi The Sims Mobile početkom iduće godine, no sprema i nekoliko iznenađenja

'Zajednice Sims Mobilea i Simsa ispunjene su kreativnošću, ljubaznošću i maštom', poručili su iz EA-a u službenom blogu. 'Oduševili ste nas svojim pričama, građevinama i simsovima. Ponosni smo što smo s vama dijelili ovo putovanje, a kao znak zahvalnosti pripremili smo nekoliko iznenađenja za posljednje poglavlje TSM-a.'

Electronic Arts (EA) službeno je objavio dan gašenja mobilne verzije The Simsa - 20. siječnja , odnosno gotovo osam godina nakon izlaska u ožujku 2018. Najnovije ažuriranje, koje je objavljeno u ponedjeljak, bit će i zadnje te će igra 21. listopada biti uklonjena iz prodaje. Budući da je The Sims Mobile ovisan o mrežnim poslužiteljima na kojima se pohranjuje sav napredak igrača, igra početkom iduće godine, nakon što se serveri ugase, više neće biti igriva .

Do zatvaranja EA će organizirati 14 događanja, uključujući zadatke s ograničenim trajanjem i lov na blago. Više neće biti moguće trošiti stvarni novac u igri, no igrači će i dalje moći koristiti postojeću virtualnu valutu. Od danas svi imaju neograničenu energiju, što bi trebalo olakšati dovršavanje projekata i omogućiti im da u potpunosti uživaju u posljednjim mjesecima igre. Dana 6. siječnja EA će otključati sve predmete u Build Modeu i Create A Simu kako bi igrači mogli slobodno uređivati svoje domove i likove prije nego što se igra trajno ugasi.

Još 2022. godine EA i studio Maxis najavili su projekt Project Rene, novu generaciju The Simsa koja će biti dostupna na više platformi, uključujući mobilne uređaje. Zbog toga nije iznenađujuće to da se tvrtka odlučila preusmjeriti svoje mobilne resurse na taj projekt.

Ipak, mnogi fanovi izrazili su razočaranje zbog gašenja igre, osobito oni koji su u nju uložili novac, kao i zbog pitanja očuvanja digitalnih igara, piše Engadget. Odluka o gašenju dodatno je potaknula zabrinutost dijela zajednice, koja uključuje i značajan broj LGBTQ+ igrača, uoči potencijalne prodaje EA-a investicijskoj grupi u kojoj se nalaze Trumpov zet te saudijski državni investicijski fond.