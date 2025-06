Kako gledati filmove i serije dok ste na putu? Evo što nude popularni servisi

1) Netflix

Netflix je i dalje među najjednostavnijim platformama kad je riječ o gledanju videa bez pristupa internetu. Opcija Download istaknuta je na njegovom sučelju, odmah pored gumba Play.

Većina Netflixovih originala i značajan dio licenciranog materijala dostupni su za gledanje izvan mreže, a moguće je i filtrirati pretraživanje da biste dobili samo sadržaj dostupan offline.

Korisna je značajka Smart Downloads jer automatski ažurira popis za preuzimanje brisanjem gledanog sadržaja i zamjenom sljedećim u seriji, gdje je to primjenjivo. Uz to, tu je značajka Downloads For You, a ona prema vašim preferencijama pronalazi i preuzima sadržaje koji bi vas mogli zanimati.

2) Disney+

Platforma nudi blockbustere iz franšiza 'Star Wars', Marvela, Pixara i, naravno, Disneyjeva ogromnog kataloga animiranih klasika. Jednostavno sučelje uključuje i način rada Junior, s pojednostavljenim kontrolama dizajniranim za djecu.

Svaki član obitelji može stvoriti svoj profil, a ima i puno sadržaja za odrasle, uključujući velik izbor National Geographica te filmove i serije s oznakom R. Disney+ dozvoljava preuzimanje sadržaja na neograničen broj uređaja, pod uvjetom da su svi registrirani na isti korisnički račun.