Zbog povezivosti, vozila su pod sve većim rizikom od hakerskih napada

Povezani automobili su vozila opremljena tehnologijom koja im omogućuje komunikaciju s drugim vozilima, infrastrukturom i internetom. Oni koriste razne senzore, kamere i softver kako bi prikupili i razmijenili podatke, a svako vozilo 'razgovara' s drugima na cesti i dodatno se povezuje s prometnim sustavima u gradu i korisnicima putem aplikacija.

I dok je ideja da automobilske tvrtke pružaju 'napredne navigacijske sustave, besprijekorna bežična ažuriranja te poboljšanu učinkovitost i iskustvo vožnje', nedostatak je što su vozila jednako izložena kibernetičkim kriminalcima kao i bilo koji drugi povezani uređaj.

BMI ističe da su stručnjaci uspjeli hakirati modele Subarua i Kije uz pomoć samo registracijske oznake, što im je omogućilo 'daljinsko upravljanje ključnim funkcijama vozila i pristup povijesti lokacije vozila i osobnim podacima'.

Povezana vozila nose rizik ne samo od smanjene privatnosti već i od potencijalno ugrožene 'funkcije vozila', rekao je BMI, upozoravajući na opasne scenarije u kojima se hakirani automobili daljinski kontroliraju, što dovodi do 'neovlaštenog preusmjeravanja prometa ili otmice vozila'. Sada je na automobilskoj industriji da razvije dostatnu zaštitu od hakera kako bi zaštitila vozače.