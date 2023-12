Deset načina kako produljiti trajanje baterije na Android uređajima

1) Uključite način rada za uštedu energije

Mislite da ćete se zaglaviti u situaciji u kojoj vam je potrebno da baterija telefona traje dulje nego inače? Prebacite telefon u način rada za uštedu energije, koji automatski smanjuje funkcije koje mogu trošiti bateriju.

Na Samsungu treba redom otvoriti Settings, Battery and device care i kucnuti Battery.

Ispod grafikona potrošnje baterije uključite način rada za uštedu energije kako biste odmah ograničili umrežavanje, sinkronizaciju i usluge lokacije te smanjili brzinu osvježavanja zaslona.

Također je moguće isključiti Always on Display, ograničiti brzinu procesora i smanjiti svjetlinu zaslona za deset posto. U izborniku Quick Settings postoji i opcija Power Saving.

Za maksimalnu uštedu energije, opcija Limit apps and Home screen omogućuje rad samo odabranih aplikacija i ograničava sve aktivnosti u pozadini.

Za starije verzije Androida može vam se ponuditi više unaprijed postavljenih načina rada za uštedu energije, svaki s drugačijim omjerom između performansi i trajanja baterije.

2) Namjestite svjetlinu zaslona ​

Otvorite postavke zaslona i smanjite svjetlinu kako biste smanjili potrošnju. Također možete otvoriti padajući zaslon i tamo upravljati svjetlinom.

Razmislite o onemogućavanju automatsko određivanja razine svjetline. To ćete postići ako isključite sklopku pored Adaptive brightness.

3) Upravljajte zaključanim zaslonom

Značajku Always on Display možete isključiti ako otvorite Settings, pa Lock screen i isključite sklopku pored Always on Display.

Također možete kucnuti Always on Display kako biste postavili da se prikazuje samo kada se dodirne zaslon ili samo u određeno vrijeme ako ne želite potpuno izgubiti pristup toj značajci.

4) Postavite vrijeme isključenja zaslona

Otvorite Settings, Display pa Screen timeout. Odaberite vrijeme koje vam odgovara.