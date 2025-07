Kako podijeliti lozinku za Wi-Fi? Evo četiri brza načina

Evo kako to funkcionira na, primjerice, Pixelu 7a s Androidom 15:

Na mobitelu ćete morati koristiti aplikaciju za programiranje NFC oznaka kao što je NFC Tagwriter by NXP (Android) ili NFC Tools (iOS), i dodati svoje Wi-Fi ime, lozinku i enkripciju. Nakon što je postavljanje dovršeno, možete ih zalijepiti na usmjerivač ili drugdje. Bilo tko će se moći povezati s Wi-Fi-jem tako što će kucnuti mobitel o oznakue.

4) Mreža Wi-Fi-ja za goste

Ovo traži malo postavljanja, ali stvaranje mreže za goste može poboljšati mrežnu sigurnost vašeg doma. Držeći uređaje za goste na zasebnoj mreži, ne samo što sprječavate davanje lozinke svojoj primarnoj mreži, već i stvarate prepreku između pouzdanih uređaja u vašoj kući i bilo kojeg privremenih uređaja pomoću Wi-Fi-ja.

Postavljanje više SSID-ova nije teško, a većina Wi-Fi usmjerivača podržava više SSID-ova. Međutim, koraci potrebni za postavljanje mogu se razlikovati od usmjerivača do usmjerivača.

Možete koristiti brže pojase od 5 ili 6GHz za sebe, dok gostima pružate pristup sporijem, ali pouzdanijem pojasu od 2,4 GHz. Za kućne mreže najbolje je koristiti jednostavnu, jednostavnu lozinku, koju će gosti jednostavno zapamtiti. Tu je i WPS - jednostavan način povezivanja novih uređaja na usmjerivač pritiskom na dugme. Ali, uključivanje WPS-a na routeru izlaže vas riziku mrežnog napada, pa izbjegavajte to koristiti osim ako nije baš nužno, piše Make Use Of.