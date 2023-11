Znate li kako otkriti skrivene kamere uz pomoć mobitela? Pokazat ćemo vam

Mnogima ta spoznaja, vjerujemo, nije ugodna, no većina nas spremna je to prihvatiti kao cijenu napretka tehnologije i dijela nastojanja za zaštitu društva.

Iako je malo vjerojatno kako će netko za neovlašteni nadzor koristiti Bluetooth kamere, postoji način kako to možete provjeriti.

Ako ovo uspije, možete koristiti kameru telefona za otkrivanje skrivenih IR kamera. Za to mogu poslužiti i stražnja i prednja kamera.

Kamere je moguće sakriti u praktično bilo što. Recimo, moguća skrovišta su detektori dima, električne utičnice, noćna svjetla, lažne knjige ili DVD-ovi, olovke, plišane igračke, satovi...

Pronalaženje kamere zahtijeva pravilno držanje telefona. Držite li ga u vodoravnom položaju, poput daljinskog upravljača vjerojatno neće uspjeti jer nećete aktivirati odgovarajuće senzore.

Na kraju, izvadite smartfon iz zaštitne futrole.

Što učiniti kada pronađete skrivenu kameru?

Možete se suočiti s osobom koju sumnjičite za neovlašteno postavljanje kamera ili obratiti se vlastima. Evo što možete u međuvremenu poduzeti kako bi se zaštitili od špijuniranja.

1) Postavite prepreku ispred leće skrivene kamere (ljepljivu traku, naljepnicu ili nešto tome slično).

2) Ako je moguće, nastojte biti izvan vidnog polja kamere (što može biti zahtjevno ako je postavljena visoko, u žaruljama ili detektorima dima).

Time, naravno, možete staviti do znanja osobi koja je postavila kameru kako je otkrivena, piše Make Use Of.