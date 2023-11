Znate li kako spremiti Instagram Reels? Jednostavno je, pogledajte

Kako preuzeti Instagram Reels?

Otvorite bilo koji javno dostupan korisnički račun na Instagramu, pa Reels koji vas zanima. Kucnite Share i zatim Download pri dnu zaslona. Možda će se pojaviti skočni prozor s upozorenjem kako će Reels biti preuzet bez zvuka.

Ako se ne pojavi, preuzimanje bi trebalo započeti odmah. Kada završi, Reels ćete pronaći tamo gdje vaš mobitel pohranjuje fotografije.

Imajte na umu kako starije Reelse ne možete preuzeti koristeći ovu značajku, već samo one objavljene nakon što je Instagram omogućio preuzimanje.

Kako spriječiti druge u preuzimanju vaših Reelsa?

Nakon što završite sa snimanjem i uređivanjem Reelsa, u Instagramu otvorite More options, pa Advanced settinggs i zatim Allow people to download your reels.

Također možete svoj račun pri Instagramu učiniti privatnim.

Kako preuzeti Instagram Reels bez vodenih žigova?

Na iPhoneu možete koristiti aplikaciju Shortcuts, uparenu s prečacem Instagram Download, dok ćete za uređaje s operativnim sustavom Android trebati zasebnu aplikaciju, piše Lifehacker.