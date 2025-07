Američko rješenje za najezdu mesožderskih ličinki? Avioni puni sterilnih muha

'Govedo teško 450 kilograma može uginuti od ovoga za manje od dva tjedna,' rekao je Michael Bailey iz Američkog veterinarskog udruženja za Associated Press .

'To je iznimno učinkovita tehnologija,' rekao je Edwin Burgess , profesor sa Sveučilišta Florida koji proučava parazite u stočarstvu. 'Jedan od najboljih primjera kako znanost može riješiti veliki problem.'

Između 1962. i 1974. SAD i Meksiko su pustili više od 94 milijarde steriliziranih muha kako bi iskorijenili ovu pošast. Do 2000. godine, mušica je bio ograničena na područje južno od Paname, iako su se povremeno javljivale manje epidemije, poput one na Florida Keys 2017. godine.

'Sjedinjene Države su već pobijedile opasnu mušicu i učinit ćemo to ponovno,' izjavila je ministrica poljoprivrede Brooke Rollins.

18. lipnja, ministrica Rollins najavila je razvoj novog objekta za sterilizaciju muha vrijedan 8,5 milijuna dolara u Moore Air Baseu u južnom Teksasu. Očekuje se da će postrojenje biti završeno do kraja godine, a moglo bi proizvoditi do 300 milijuna steriliziranih muha tjedno. Uz već postojeće tvornice u Panami i Meksiku, USDA ulaže dodatnih 21 milijun dolara u obnovu objekta u Metapi, Meksiko, koji će proizvoditi dodatnih 60 do 100 milijuna sterilnih muha tjedno.

Zajedno, ove tvornice će tjedno ispuštati najmanje 160 milijuna sterilnih muha iznad Meksika i Paname kako bi se zaustavilo širenje napasti.

Prvi rezultati su ohrabrujući

Rezultati su, piše Gizmodo, vidljivi već u prvih nekoliko tjedana kampanje. Otakako su krajem svibnja zatvorene južne granice za uvoz stoke, USDA je tjedno ispuštao preko 100 milijuna sterilnih muha u Meksiku. Prema izvješću objavljenom u ponedjeljak, 30. lipnja, u posljednjih osam tjedana nije zabilježen porast infekcija niti širenje na sjever.

Zahvaljujući tim podacima, USDA od 7. srpnja planira postupno ponovno otvaranje određenih graničnih prijelaza za trgovinu stokom .

Ovo su dobri znakovi da se situacija vraća pod kontrolu, no kako se klima nastavlja zagrijavati, sve više invazivnih insekata i parazita selit će se sa juga prema sjeveru, prijeteći poljoprivredi, bioraznolikosti i zdravlju ljudi u SAD-u. Zbog toga bi programi uzgoja i distribucije steriliziranih muha mogli postati nužnost, a ne iznimka. Profesor Burgess smatra da bi tvornice muha trebale ostati aktivne i nakon što se prijetnja NWS-a neutralizira.

'Nešto za što mislimo da je pod potpunom kontrolom i nad čime smo već proglasili pobjedu uvijek se može ponovno pojaviti,' upozorava.