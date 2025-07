Kibernetički stručnjak ima upozorenje pred koncert: 'Ako se na ovo spojite – game over'

Dolazi i do mogućnosti lažiranja online profila, od organizatora, službi... Može doći i do širenja dezinformacija, a rizik je da se pojave i - lažne mreže. Istaknuo je da su tu presudni koherentni planovi kriznog komuniciranja.

'Lažne wifi mreže poput 'wi fi mreže' - jednom kad se spojite na to - game over, njihovi podaci će biti ukradeni. Ako dođe do zagušenja, a netko zlonamjeran može stvoriti takvu mrežu, na nju je uključen i sustav plaćanja', upozorava. Vazdar kaže da se najviše boji dezinformacija: 'Njima je u takvoj količini ljudi jako teško upravljati. Vrlo je velik sustav upravljanja - komunikacije, svjetlo, razglas... Da netko upadne u takav sustav može prouzročiti veliku štetu.'

Bitno je da posjetitelji ne vjeruju svemu što čuju i trebaju ostati smireni, poručuje stručnjak. U slučaju napada, ističe da je najvažnije mitigirati rizik, ograničiti ga da je što manji broj ljudi obuhvaćen. 'U suprotnom može doći do stampeda i sličnih izgreda', pojasnio je.