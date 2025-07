Hoćemo li 'ostati' ljudi? Ovako izgleda bitka za online identitet u doba AI-ja

Tvrtka je objavila natječaj za AI softverskog inženjera, provela video intervjue, obavila sigurnosne provjere i poslala radno računalo na adresu novog zaposlenika. No ubrzo su otkrili da se radi o lažnom IT stručnjaku koji je koristio ukradeni američki identitet i upravljao radnom stanicom iz Azije preko tzv. 'IT mule' mreže prijenosnih računala.

Podaci, srećom, nisu bili kompromitirani, no tvrtka je incident opisala kao 'lekciju za cijelu industriju'. 'Ako se to dogodilo nama, može se dogoditi bilo kome. Ne dopustite da se isto dogodi i vama', upozorio je Sjouwerman, prenosi Financial Times.