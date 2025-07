IT-jevci, tražite novi posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju

STRABAG BRVZ, član STRABAG Grupe, pruža sveobuhvatne komercijalne i IT usluge unutar grupacije. Trenutno traže pojačanje u svom IT timu na poziciji M365 Automation Engineer. Tvoje odgovornosti uključuju razvoj i implementaciju alata za automatizaciju. Poslodavac ti nudi atraktivne mogućnosti za stručno usavršavanje, mentorstvo i daljnje obrazovanje, uz poticanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Rok za prijavu do 23. srpnja.

E.ON Digital Dialog jedna je od vodećih tvrtki u području energetskih mreža i inovativnih energetskih rješenja. Trenutno zapošljava Senior SAP ABAP Developer (m/f/d). koji će dizajnirati i održavati ABAP OO / RAP rješenja, raditi naCI/CD procesima te optimizirati sustave u DevOps okruženju. Poslodavac ti nudi fleksibilno radno vrijeme, 24 dana godišnjeg odmora, dodatno zdravstveno osiguranje, godišnji sistematski pregled, rad od kuće i Multisport karticu. Prijavi se najkasnije do 24. srpnja.

M3 - CONNECT, tvrtka specijalizirana za WiFi tehnologiju, traži Full-Stack developera (m/ž/d). Tvoja uloga uključuje razvoj modernih web-aplikacija koristeći aktualne tehnologije i frameworke. Poslodavac nudi dinamično radno okruženje s otvorenom komunikacijom, mogućnost rada od kuće do dva dana tjedno, trideset dana godišnjeg odmora uz dodatne slobodne dane, kao i opciju dugotrajnog dopusta. Prijave su otvorene do 20. srpnja.

Abysalto Abysalto zapošljava Senior System Engineera (m/ž). Odgovornosti uključuju komunikaciju s klijentima, savjetovanje i dizajn složenih IT sustava. Poslodavac ti nudi kontinuirani profesionalni razvoj kroz edukacije i konferencije, hibridni model rada, kvalitetnu opremu i popuste kod partnerskih tvrtki. Prijave su otvorene do 22. srpnja.

Vanado, specijalizirana softverska tvrtka fokusirana na razvoj modernih MES i ERP rješenja za proizvodne sustave traži Lead .NET Developera (m/ž). Uloga uključuje vođenje i mentoriranje tima, razvoj robusnih i skalabilnih softverskih rješenja koristeći .NET 9, Blazor, DDD, CQRS i Modular Monolith pristup. Poslodavac nudi konkurentnu plaću, zanimljive projekte, stručno usavršavanje i motivirajuće radno okruženje. Prijavi se do 12. srpnja.