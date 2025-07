Spremate se na godišnji? Evo kako postaviti automatski odgovor u Outlooku

Kako postaviti automatski odgovor o odsutnosti u Outlooku na Windowsima

Otvorite Outlook na Windowsima i odaberite karticu File. Potvrdite je li odabrana opcija Info u gornjem lijevom kutu. Zatim kliknite Automatic replies s desne strane.

Na vrhu skočnog prozora označite opciju za Send automatic replies, pa zatim upišite svoju poruku u okvir za tekst pri dnu. Kako biste zakazali odgovor, označite okvir Only send during this time frame, pa odaberite početni i završni datum i vrijeme.

Ako ne odaberete vremenski okvir, vratite se na ovo mjesto da biste ručno isključili automatski odgovor. Kliknite OK kada završite.

Kako postaviti automatski odgovor o odsutnosti u Outlooku na Macu

Otvorite Outlook na Macu i odaberite Tools pa Automatic replies iz trake izbornika. Kada se pojavi prozor Automatic Replies, označite okvir pri vrhu kako biste omogućili automatske odgovore i unesite svoju poruku u okvir odmah ispod.

Kako biste zakazali odgovor, označite okvir Send replies only during this time period. Zatim odaberite početni i završni datum i vrijeme. Ako ne koristite značajku zakazivanja, vratite se ovdje kako biste ručno isključili automatski odgovor.

Kako biste poslali odgovor o odsutnosti osobama izvan vaše organizacije, označite taj okvir. Možete odabrati Send only to my contacts ili Send to All External Senders. Zatim unesite automatski odgovor koji želite poslati u taj tekstni okvir. Kliknite OK kada završite.