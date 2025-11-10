Čačkate po mobitelu prije spavanja? Evo zašto to možda nije loša stvar

Ako koristite smartfon, sigurno ste bar jednom čuli da je korištenje pametnih telefona prije spavanja štetno, no novo istraživanje, objavljeno u časopisu Sleep Health, pokazuje da večernje korištenje ekrana možda nije toliko loša stvar.

Studija je obuhvatila više od tisuću odraslih osoba u Kanadi koje su same prijavljivale koliko često koriste ekrane u krevetu ili unutar jednog sata prije spavanja. Više od 80 posto ispitanika koristilo je uređaje tijekom večernjih sati, a gotovo polovica to je činila svaku večer. Istraživači su ih podijelili u tri skupine: povremene korisnike (manje od jednom tjedno), umjerene (jednom do četiri puta tjedno) i redovite (pet ili više puta tjedno).

Rezultati su pokazali da su povremeni i redoviti korisnici prijavili najbolju ukupnu kvalitetu sna dok su umjereni korisnici imali najlošiju. Povremeni korisnici isticali su najvišu razinu zadovoljstva i pravilnost sna, a redoviti korisnici imali su najbolju vremensku usklađenost spavanja i budnosti tijekom dana.

Autori su ipak upozorili da je su ispitanici svoje dojmove donosili subjektivno, odnosno kroz samoprocjenu, što može biti manje precizno od mjerenja provedenih u laboratoriju (a koje, kao studija obavljena u Egiptu, tvrde da plavo svjetlo ekrana šteti snu). Ipak, rezultati dovode u pitanje prijašnje zaključke koji su tvrdili da izloženost plavom svjetlu ekrana izravno pogoršava kvalitetu sna.