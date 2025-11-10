SAN UZ EKRAN

Čačkate po mobitelu prije spavanja? Evo zašto to možda nije loša stvar

Damir Rukavina

10.11.2025 u 10:31

Izvor: Pexels / Autor: Ketut Subiyanto
Najnovija studija otkriva da osobe koje povremeno ili redovito konzumiraju sadržaje putem smartfona, tableta, pa i laptopa, imaju bolji san

Ako koristite smartfon, sigurno ste bar jednom čuli da je korištenje pametnih telefona prije spavanja štetno, no novo istraživanje, objavljeno u časopisu Sleep Health, pokazuje da večernje korištenje ekrana možda nije toliko loša stvar.

Studija je obuhvatila više od tisuću odraslih osoba u Kanadi koje su same prijavljivale koliko često koriste ekrane u krevetu ili unutar jednog sata prije spavanja. Više od 80 posto ispitanika koristilo je uređaje tijekom večernjih sati, a gotovo polovica to je činila svaku večer. Istraživači su ih podijelili u tri skupine: povremene korisnike (manje od jednom tjedno), umjerene (jednom do četiri puta tjedno) i redovite (pet ili više puta tjedno).

Rezultati su pokazali da su povremeni i redoviti korisnici prijavili najbolju ukupnu kvalitetu sna dok su umjereni korisnici imali najlošiju. Povremeni korisnici isticali su najvišu razinu zadovoljstva i pravilnost sna, a redoviti korisnici imali su najbolju vremensku usklađenost spavanja i budnosti tijekom dana.

Autori su ipak upozorili da je su ispitanici svoje dojmove donosili subjektivno, odnosno kroz samoprocjenu, što može biti manje precizno od mjerenja provedenih u laboratoriju (a koje, kao studija obavljena u Egiptu, tvrde da plavo svjetlo ekrana šteti snu). Ipak, rezultati dovode u pitanje prijašnje zaključke koji su tvrdili da izloženost plavom svjetlu ekrana izravno pogoršava kvalitetu sna.

Koautorica istraživanja, Colleen Carney, direktorica Laboratorija za spavanje i depresiju na Sveučilištu Toronto Metropolitan, istaknula je da se 'prethodna istraživanja o plavom svjetlu često nisu bavila starošću, vremenom izloženosti ekranima te intenzitetom svjetla'. Dodala je da su tinejdžeri osjetljiviji na svjetlost zbog puberteta, a s godinama ta osjetljivost slabi.

Na kvalitetu sna, navodi se, ne utječe samo vrijeme korištenja uređaja, nego i sadržaj. Neki programi mogu potaknuti opuštanje dok drugi izazivaju emocije koje ometaju uspavljivanje, piše Gizmodo.

Istraživači zaključuju da je odnos između korištenja ekrana prije spavanja i zdravog sna kompleksan te ovisi o učestalosti, spolu i vrsti aktivnosti. Potrebna su stoga dodatna istraživanja da bi se bolje razumjelo kako ti čimbenici djeluju zajedno.

Carney predlaže da odrasli sami testiraju učinak: neka jedan tjedan koriste uređaje prije spavanja, a drugi tjedan ih izbjegavaju barem sat vremena prije odlaska u krevet. 'Ako bolje spavate bez uređaja, zadržite tu naviku. Ako ne primijetite razliku, možda uređaj nije problem za koji smo mislili da jest', zaključila je.

